Ada Colau defiende la necesidad de ir más allá de la lucha municipal

BARCELONA. Como en los mejores tiempos de Barcelona en Comú en la carrera hacia las elecciones municipales, que llevaron a la alcaldía a Ada Colau, la construcción del nuevo partido, 'Els Comuns', ha dado un golpe de efecto en su primera presentación pública .

Miles de personas se han reunido este domingo en las Cotxeres de Sants de Barcelona, lugar simbólico de las izquierdas, para dar la bienvenida al nuevo partido que provisionalmente se conoce como 'Els Comuns', para ganar la Generalitat.

No todo el que ha querido ha podido acceder al recinto: cientos de personas se han quedado en la calle y han seguido el acto a través de pantallas exteriores. La alcaldesa Colau ha reaparecido para recordar que sigue detrás de este nuevo proyecto porque, según ha dicho, "desde el municipalismo no se puede hacer todo". "Es necesario que este espacio político, que ha llegado ya a muchas alcaldías y concejalías, dé un paso más y vertebre un nuevo modelo de país para Catalunya".



Aunque ha defendido que "el municipalismo era y es la clave" porque "un proyecto que quiere ir lejos debía comenzar por la política de proximidad", ahora "se trata de avanzar como un proyecto de transformación real".

Implicación en el referéndum

La alcaldesa ha destacado los puntos ideológicos de arranque del nuevo partido, empezando por la defensa del referéndum: "hemos trabajado siempre por el referéndum y seguiremos trabajando por el referéndum: esto debe resolverse en las urnas".

También ha asegurado que el nuevo partido luchará por "revertir los recortes brutales que se han hecho en Catalunya en los servicios públicos", por "una fiscalidad justa que tampoco puede esperar" y que haga pagar a los que más tienen, por la defensa de la pagesia, para detener las privatizaciones, y para avanzar hacia las soberanías económica, energética, alimentaria, entre otros.

Intervenció d'Ada Colau en la presentació d'Un País En Comú

La alcaldesa, recibida al grito de "sí se puede", ha pedido una serie de condiciones para la construcción del nuevo partido que los haga diferentes de los partidos tradicionales y los salve de las limitaciones institucionales. "Los objetivos deben ir por delante de las siglas. La gente debe creer que este espacio es para todos ", ha defendido apostando por una política "que no se conforme con la suma de cargos". También ha pedido "no dejar que los tiempos electorales primen por encima de la política que se quiere construir" -aunque las próximas elecciones tendrán lugar antes de 2018- y, con la vista puesta en las luchas globales como las de EEUU . Ha expresado el deseo de "que éste no sea nunca un espacio que se mire el ombligo: que sea un espacio lo más abierto posible, lo más internacionalista". Por último, ha recordado que el espacio "debe ser lo más feminista posible" donde "todas las mujeres hagan su sin pedir permiso".

Las caras más visibles de los partidos que integran el nuevo sujeto político, BComú, Podemos, ICV y EUiA, como otras confluencias como En Comú Podem, se han reunido en una demostración de fuerza y ​​voluntad política para dar vida al nuevo partido que quiere disputar este año la hegemonía a la antigua Convergencia o, mejor dicho, al conservadurismo catalán.

Xavier Domènech, Marta Sibina, Lucía Martín, Gerardo Pisarello, Albano Dante hecho, Ernest Urtasun o Joan Josep Nuet, entre otros cargos de otras confluencias de los comunes, han compartido sillas para apoyar el proceso de construcción del nuevo partido, que hoy comienza a caminar a través de un proceso de participación ciudadana que debe cristalizar en una asamblea de fundación del partido el próximo mes de abril.

Más de 70 encuentros por toda Catalunya

Domènech, como único portavoz reconocido del nuevo partido, ha cerrado el acto recordando la necesidad de que el nuevo espacio político sea lo más abierto posible: “donde el nombre de miembros sea ilimitado”.

Para el historiador, su espacio político es el único “en disposición de abrir un diálogo real con la ciudadanía” en toda Catalunya. “El futuro, sin lugar a dudas, es nuestro”, ha dicho, para transmitir confianza en la posibilidad de ganar las próximas elecciones y “acabar de una vez con la hegemonía convergente”.



Por eso, ha anunciado que se desplegarán más de 70 encuentros por los territorios de toda Catalunya a lo largo de los próximos meses. “Un espacio político se construye con el país, no sólo con debates internos como hacen otros partidos”. “No podemos esperar”, ha dicho para recordar a todas aquellas personas que continúan sufriendo la desigualdad, la pobreza y los recortes sociales después de años de restricciones económicas.