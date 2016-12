Aguirre cuestiona la imparcialidad del juez que absolvió a Guillermo Zapata: "Pedraz tenía interés en hacerlo"

MADRID.— La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, vuelve a acaparar los titulares con unas declaraciones polémicas: este miércoles ha asegurado que la absolución del edil Guillermo Zapata de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo se produjo porque "ya se vio que el juez Pedraz [el magistrado de la Audiencia Nacional que juzgaba el caso] tenía mucho interés en absolverlo".



Haciendo gala de un doble discurso, Aguirre dijo también que respeta "muchísimo" las decisiones judiciales, pero acto seguido ha cuestionado la sentencia, porque según ella los tuits de Zapata son claramente delictivos: "En los chistes de Zapata hay odio, pero también entiendo que se pueda interpretar que hay un chiste macabro", ha precisado la portavoz popular ante los medio en un acto en el distrito de Salamanca.







Esperanza Aguirre ha añadido que Guillermo Zapata estaría "políticamente muerto" en cualquier otro país del mundo. Además, ha señalado que el tuit de Zapata sobre Irene Villa, no es el único y ha recordado otro que el edil escribió sobre los judíos y los tuits del concejal de Participación Ciudadana, Pablo Soto, sobre el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón y la guillotina.



"Todas esas cosas, que no son otras cosas que delitos de odio, creo que a la alcaldesa le parece muy bien porque dice que corresponde a la libertad de expresión individual", ha indicado Aguirre.



Además, Aguirre ha señalado que el pasado martes estuvo con Irene Villa, quien le aseguró que nunca había querido interiorizar "chistes macabros" sobre ella. "Nunca ha querido interiorizarlos como otra cosa de lo que son: cosas que hace gente que no son gente de bien", ha concluido.