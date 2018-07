El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, que lidera un partido de autor, independiente, llamado La Línea 100x100, ordenó el viernes pasado retirar una fotografía de la exposición ‘Derecho a ser’ (ubicada en un espacio municipal, el Museo Cruz Herrera) de la fotógrafa Marta Castellano, en la que se ve a una mujer vestida de cura en ademán de casar a dos hombres. La exposición, que continúa sin esa obra, se enmarca dentro de los actos por el Orgullo LGTBI, que organiza el colectivo Orgullo y Diversidad, y refleja la lucha por los derechos humanos a través de fotografías.

Cada imagen iba acompañada de un derecho de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La que el Ayuntamiento decidió retirar se ocupaba del artículo 16, que reza así: “Hombres y mujeres con mayoría de edad, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en su disolución. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. La familia es la unidad fundamental y natural de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

Nadie del Ayuntamiento les dio explicaciones por la retirada de la fotografía

En un comunicado enviado a los medios, Orgullo y Diversidad denuncia que se trató de un acto de “censura” y asegura que nadie del Ayuntamiento les dio explicaciones por la retirada de la fotografía, hasta que no las exigieron. Este es el relato que hace el colectivo: “Tras la inauguración se apreció la falta de la fotografía correspondiente al artículo 16. A pesar de varias comunicaciones con la responsable del Museo no se tuvo conocimiento de la razón de la ausencia hasta el martes día 3 de julio. Ese día, la responsable del museo y la técnico de Igualdad del Ayuntamiento comunican de manera informal a una compañera del colectivo Orgullo y Diversidad que el Ayuntamiento no ha considerado oportuna la exposición de dicha fotografía porque creen que podría generar polémica y ofender a personas católicas”.

El alcalde de la Línea confirmó a Público en conversación telefónica que ese fue el motivo de la retirada de la fotografía, pero negó que se tratase de un acto de “censura”. “No lo fue. Si lo quieren vender así, que lo vendan, pero no lo fue”. Así cuenta el regidor, que gobierna con los concejales del PP y con una edil tránsfuga de IU, su decisión: “El viernes pasado, se inauguró una exposición de temática LGTBI. Estuve en la inauguración. Las fotos son bastante bonitas. Pero una de ellas representa a dos hombres, que los casó una de mis concejalas. Están en la foto, y hay una chavala casándolos. Esta chavala va vestida de cura y de negro. Entendemos que lo mismo que velamos por los intereses y derechos del colectivo LGTBI y promovemos todo tipo de acciones contra la discriminación también entendemos que determinados colectivos religiosos, hermandades, podrían verse ofendidos. Nosotros tenemos que defender los derechos de todos”.

El alcalde: "La decisión la tomé yo, asesorado por los técnicos. Podía considerarse ofensiva"

“Entendimos que esa fotografía en una galería pública podía ser ofensiva para una parte de la población. Si hubiera estado en un lugar privado, el Ayuntamiento no hubiera intervenido”, agregó el alcalde. “La decisión la tomé yo, asesorado por los técnicos municipales. Pensamos que podía considerarse ofensiva, al entrar en contraposición los derechos del colectivo LGTBI, por los que nosotros luchamos, con los derechos de libertad religiosa. Pensamos que todo el mundo debe tener su espacio y que nadie debe salir ofendido”.

El colectivo Orgullo y Diversidad defiende que “la imagen censurada no busca herir la sensibilidad de las personas católicas, entre otras razones porque hay compañeras católicas organizadas en el colectivo Orgullo y Diversidad, además de que reivindicamos la compatibilidad y normalización entre ser persona LGTBI y creyente en la fe cristiana”.

Petición denegada

El colectivo Orgullo y Diversidad ha reclamado al Ayuntamiento que rectificara y que volviera a exponer la fotografía en la exposición, que cerrará el día 8, pero el alcalde no tiene intención de reponerla. “La petición nos fue denegada por la concejala Carmen García, delegada de Igualdad, y por el concejal Gabriel Cobos, en una reunión solicitada por el colectivo LGTBI para encontrar una solución de buen grado. El argumento esgrimido por el equipo de gobierno municipal es que las imágenes debían verse antes para estudio previo, antes de su exposición, e insistían en mantener retirada esa imagen con el argumento de no herir a ninguna sensibilidad católica”, afirma la nota de Orgullo y Diversidad.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, calificó de "enorme verguenza" la actuación del Ayuntamiento

“Lamentamos la ausencia de rectificación desde el Ayuntamiento ante un hecho que consideramos vulnera la libertad de expresión protegida en el artículo 20 de la Constitución Española. En especial por la senda de colaboración entre colectivo e institución durante todo el año para poner en pie el II Orgullo LGTBI del Campo de Gibraltar, una experiencia inédita en esta comarca y que ayuda a visibilizar a La Línea y al Campo de Gibraltar en positivo tras la negativa imagen mediática que viene sufriendo nuestra tierra en los últimos meses”, cierra el comunicado de Orgullo y Diversidad.

El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, manifestó en su cuenta de Twitter que la retirada de la fotografía se trataba de una “enorme verguenza”. Maíllo acompañaba la foto censurada con este texto: “¿Véis esta fotografía? Pues el Ayuntamiento de La Línea (Cádiz) la ha censurado en una exposición municipal sobre Derechos Humanos y conquistas del colectivo LGTBI. Es una enorme vergüenza”.