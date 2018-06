La alianza electoral para competir con el PSOE de Andalucía en la que trabajan por el momento con mimo y en perfecta armonía Teresa Rodríguez, secretaria general de Podemos Andalucía, y Antonio Maíllo, coordinador de IU en Andalucía, ha chocado con el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, que quiere tener más control sobre el proceso, y con la oposición de un grupo de dirigentes, (5 de 19 en el Consejo Andaluz) y diputados andaluces (5 de 24) que no están de acuerdo con el modo en que está llevando a cabo Rodríguez la llamada confluencia.



Echenique le envió un correo el viernes pasado al mediodía a Rodríguez en el que le decía que ambos debían reunirse para abordar una serie de puntos sobre el proceso. Rodríguez le respondió unas horas después que se reuniesen y que iba a acudir al encuentro sin condiciones, "con muchas ganas de escuchar y muchas ganas de explicar". Sin embargo, en el momento de publicación de esta crónica aún no existía fecha cerrada para tal encuentro. A finales de esta semana, el viernes, está previsto que se produzca en Madrid la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, el órgano ejecutivo de Podemos, del que ambos forman parte. Rodríguez tiene intención de sentarse con Echenique esa mañana, antes del Consejo, y así se lo ha trasladado al secretario de Organización.

Echenique, en el mensaje, le planteaba a la dirección andaluza cuatro puntos:

"1) Tiene que haber primarias de Podemos Andalucía. 2) El formato jurídico de la candidatura debe ser una coalición de la que Podemos sea una de las partes firmantes. 3) El nombre de Podemos debe aparecer en un lugar destacado en el nombre de la candidatura. 4) Se debe paralizar la construcción de cualquier censo paralelo al margen de las personas inscritas de Podemos Andalucía. En algo tan importante como las alianzas con las fuerzas hermanas del espacio del cambio, no se puede hurtar la soberanía a las bases de Podemos Andalucía".

Echenique advirtió a Rodríguez que "debe paralizar cualquier censo paralelo al margen de los

inscritos de Podemos"

El secretario de Organización añadía: "Los cuatro puntos tienen la misma lógica: quienes deben tomar las decisiones son las personas inscritas de Podemos Andalucía. Frente a otros planteamientos que, en Vistalegre II, entendían que descentralizar tenía que ver con dar más poder a los aparatos autonómicos (un poco en el estilo de las baronías del PSOE), el planteamiento que se impuso democráticamente fue el de descentralizar hacia las bases de cada uno de los territorios".

A la dirección andaluza le resulta difícil de comprender la insistencia en estos asuntos, porque les parece que ya están suficientemente respondidos, al menos desde el pasado miércoles. En ese momento, ante el ruido interno que ya comenzaba a crecer, sacaron un comunicado para aclarar en qué consistía la plataforma Adelante Andalucía, cuya creación tiene el objetivo de captar apoyos externos a la confluencia, y que causó preocupación en la dirección nacional. En la nota intentaba aclarar su posición al respecto de todos los puntos que Echenique aborda en su email.



Sobre las primarias, decía lo siguiente: "Aún no se ha aprobado el reglamento de primarias andaluz. En este momento hay abierto un periodo para presentar en el seno del CCA propuestas de reglamento que se votarán como fecha límite el 16 de junio. Cualquiera de las consejeras puede presentar su propuesta". Esta mañana, Rodríguez aclaró: se decidirá "con qué reglamento, no si votarán o no, sino cómo votarán las bases de Podemos Andalucía". En la nota, Podemos Andalucía indicaba que el formato jurídico de la candidatura "va a ser una coalición electoral (en la que) ambas organizaciones mantendrán su independencia, identidad, integridad y representatividad". Sobre el nombre de la coalición, "tanto Podemos como IU tendrán visibles (sus marcas) en el nombre definitivo de la papeleta".



Sobre el censo paralelo, apuntaba: "Teresa Rodríguez lo ha dicho mil veces: es tan leal a Podemos como a Andalucía, pero ojo, entendiendo que el primero es un medio y la segunda un fin. La coordinadora general ya denunció que se estaba poniendo en circulación un documento falso con exactamente las mismas acusaciones que se vierten contra el proceso andaluz en estos momentos".

Como reflexión final, la nota indicaba que "hay mucha gente interesada en que Podemos se instale permanentemente en la crisis, tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión mutua para no darle la razón a quienes ganan si Podemos tiene problemas".

Defender Podemos Andalucía

En paralelo a las discrepancias entre Echenique y Rodríguez, este domingo se lanzó en Málaga la plataforma llamada Defender Podemos Andalucía, que persigue que el preacuerdo alcanzado con IU "se lleve a ratificación por los inscritos e inscritas de Podemos Andalucía". Esta plataforma surgió cuatro días después de la dimisión de Isabel Franco de la ejecutiva de Rodríguez, y defiende que las decisiones importantes "siempre las toman los inscritos e inscritas", de modo que "la única forma de estar en Podemos es respetarlas".: "Los pasos dados hasta ahora por parte de la dirección andaluza no han sido sometidos a consulta y las personas que hacemos Podemos queremos y debemos decidir".

La propia Rodríguez respondió a sus críticos. Dijo que era un síntoma de "salud democrática" que el sector reconocido como 'pablista' haya comenzado a organizarse en Andalucía. Aunque agregó que era "feo" tratar de "agitar el fantasma de los terribles radicales anticapitalistas para asustar cuando no se está de acuerdo con una decisión de Podemos Andalucía", alegó la líder andaluza según recoge Europa Press. Además, Rodríguez defendió que esta corriente tiene "todo el derecho" a organizarse en Andalucía y a dar su opinión sobre cualquier debate orgánico, pero lamentó que "repetir muchas veces que los inscritos tienen que votar, que Podemos tiene que estar en el nombre de la candidatura y que la confluencia debe tener forma de coalición y no de partido instrumental son obviedades que forman parte del acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Consejo Ciudadano Andaluz".



Mientras, este lunes, Rodríguez y Maíllo han celebrado un acto con organizaciones andalucistas en el monumento a Blas Infante en Sevilla, enmarcado dentro de su estrategia de sumar apoyos externos a la llamada confluencia. Como cantó Carlos Cano, dijo Rodríguez, Andalucía "necesita despertar" porque tras 40 años del proceso de autonomía "la brecha con el resto del Estado y Europa ha aumentado, tenemos más desempleados, más tasa de paro y aportamos menos a la renta del conjunto del Estado que en los 80".



"Entendemos que en un proceso de cambio en todo el país, Andalucía necesita tener conciencia de su propia discriminación respecto al país y a Europa", manifestó la secretaria general de Podemos. La comunidad necesita, añadió Rodríguez, analizar su situación y ver las alternativas "para cerrar esa brecha y no seguir en esa situación de periferia ni tener una economía con poco valor añadido". "Al PSOE se le han olvidado los compromisos con el pueblo andaluz del 4D y 28F. Queremos sacar esas fotos del cajón y llenarlas de vida, recuperar esa reivindicación de la autonomía como garantía de futuro para nuestra tierra y desarrollar al máximo un autogobierno", reclamó en defensa de la tierra andaluza.