Ninguna de las candidaturas de peso que concurren a la asamblea estatal de Podemos (Vistalegre II) ha colmado las expectativas de autonomía política y organizativa que reclamaba Teresa Rodríguez, y que asumió como un imperativo la asamblea regional de la que salió elegida como secretaria general por abrumadora mayoría. La gaditana admite que el documento final de Íñigo Errejón ha avanzado en su propuesta de descentralizar el partido, no así el proyecto de Pablo Iglesias, que sigue sin recoger las principales reivindicaciones de Andalucía. En última instancia, Rodríguez está dispuesta a registrar “sí o sí” a Podemos Andalucía como partido autónomo (con un número CIF propio), pero antes quiere jugar la última carta de negociación en el marco de Vistalegre.



La líder andaluza esperaba que el tema del federalismo de Podemos quedara resuelto en la misma asamblea estatal, una vez que todas las candidaturas hubieran asumido la necesidad de descentralizar la formación y dotar de un mayor autogobierno a los territorios. No ha sido así, de modo que Podemos Andalucía ha empezado a redactar una resolución que llevará a Vistalegre II para que, en un debate posterior a las votaciones, “se aborde específicamente una salida certera a la decisión que los andaluces tomamos en nuestra asamblea regional”, es decir: hacer de Podemos Andalucía una federación autónoma del estatal. “Si finalizado Vistalegre II no hemos conseguido encontrar encaje en lo que allí se acuerdo, evidentemente nosotros desarrollaremos la decisión que tomamos en nuestra asamblea porque no tenemos más remedio. Con mucho diálogo, pero sí o sí lo vamos a hacer”, advierte Rodríguez.



Podemos Andalucía no está sola en esta lucha contra el centralismo de la organización. La resolución en la que reclamaba más autogobierno fue asumida íntegramente por la candidatura de Anticapitalistas (Podemos en Movimiento), posteriormente se sumaron otros territorios (Navarra, La Rioja y Asturias), y según Rodríguez pronto se unirán más regiones. La nueva resolución que la gaditana llevará a Vistalegre II “abrirá una negociación específica con la dirección que salga elegida sobre este tema” y, según fuentes del partido, debería trazar la hoja de ruta, con plazos concretos, para permitir que los territorios que así lo deseen alcancen autonomía jurídica, política y financiera.



La líder de Podemos Andalucía ha estudiado los documentos definitivos de las principales candidaturas que concurren a la asamblea estatal y admite que el proyecto de Errejón se acerca más a su idea de descentralizar el partido que la propuesta de Pablo Iglesias. Teresa Rodríguez le reprocha al secretario general que en su documento final no haya asumido dos cuestiones que consideraba fundamentales: una, que la circunscripción electoral se adapte a los territorios donde se eligen a los candidatos, es decir, que las listas para el Congreso y para las municipales no las elabore el estatal, sino que se hagan desde las mismas provincias y municipios. Y dos: que los territorios adquieran entidad jurídica propia y “un espacio exclusivo de toma de decisiones en donde no pueda haber una revocación por parte de órganos superiores cuando son temas de su absoluta incumbencia”.



La agrupación que lidera Teresa Rodríguez fue la primera en llevar el debate del federalismo a Vistalegre II, a través de una resolución que reclamaba más autonomía política y organizativa para las comunidades: potestad para decidir sobre alianzas electorales, para configurar las listas de sus candidatos a las generales sin injerencias del estatal, independencia financiera y jurídica para poder, por ejemplo, personarse como acusación particular en los juzgados. “Una vez que pase Vistalegre II se va a dar un marco más favorable para que se aborde el tema del autogobierno de los territorios que nosotros sí o sí tenemos que cumplir, porque es imperativo de nuestra asamblea”, subraya Rodríguez. La gaditana reprocha a Iglesias y Errejón que no hayan situado el tema de la federación del partido como asunto central de la asamblea federal del próximo 10 al 12 de febrero, y que en su lugar hayan dejado que se hace de “dimes y diretes y peleas de colegio en el Congreso”. “Deberíamos debatir si los territorios tienen ya madurez suficiente para autogobernarse y para decidir cómo quieren relacionarse con el resto del Estado, porque además, la federación nos va a permitir tener mejores resultados electorales”, concluye.