El periodista Andrés Gil ha anunciado este domingo que renuncia a que su nombre sea propuesto como presidente de RTVE. El del periodista de Eldiario.es fue el último de los nombres que sonaron para preside el ente público mientras continuaban las negociaciones entre el PSOE y Podemos, pero las conversaciones encallaron el viernes tras las reticencias expresadas por el PNV y ERC sobre el candidato consensuado.

"Mi nombre como presidente de RTVE podía tener sentido si suscitaba un acuerdo amplio para contribuir, de forma transitoria y hasta que se produzca el concurso público, a una RTVE con independencia, pluralidad y credibilidad”, ha argumentado Gil en un artículo, en el que afirma que "sin el apoyo de los trabajadores y sin consenso parlamentario resulta imposible”.

"RTVE es de todos y de nadie; por eso decido apartarme, porque para presidir RTVE se necesitan consensos más amplios que los que reúne ahora mi persona. Y tal y como di el sí, ahora me echo a un lado, en la seguridad de que otra persona con más respaldo podrá asumir el reto", ha escrito el jefe de política del Eldiario.es, que ha pedido disculpas por "el daño que este proceso ha podido causar a RTVE"

El plazo para de presentación de candidaturas para el nuevo y transitorio Consejo de Administración y Presidencia de Radio Televisión Española (RTVE) concluye este domingo a las 00.00 horas sin que a priori que haya nada decidido entre las fuerzas políticas, después de la polémica que han suscitado durante los últimos días los diferentes nombres que se barajaban para presidir en ente público.

De hecho, el posible acuerdo para designar quien dirigirá la televisión pública entre PSOE y Podemos ha seguido siendo durante este domingo, al igual que en los últimos días, motivo de confrontación y acusaciones entre los partidos políticos.

La portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, pedía durante la última jornada al resto de grupos parlamentarios que sean "generosos y constructivos" para poder consensuar un nuevo presidente que permita acabar con la "manipulación" y conformar un ente público plural, y confiaba en que hubiera acuerdo antes de que finalizara el plazo, sin embargo, no ha trascendido nada del estado de esas enconadas discusiones.

Echenique: "No es sano ni sienta bien que vayan saliendo nombres"

Por su lado, el secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, ha asegurado que no se trata "tanto del nombre de las personas, sino de que se pase página cuanto antes a la época oscura del PP".



Sobre el candidato, ha sostenido que Podemos no tiene "líneas rojas" en sus conversaciones con el PSOE y que sólo pide "que se trate de un profesional del periodismo de contrastada labor, un profesional riguroso y no una persona que hasta hace pocos días estaba en los papeles de Bárcenas".

Sobre la posibilidad de que sea elegido Andrés Gil, Echenique ha dicho que "esos detalles hay que dejarlos a la gente que está trabajando" y ha señalado que "no es sano ni sienta bien que vayan saliendo nombres de diferentes periodistas en el transcurso de estas conversaciones".

Pleno en el Congreso

Así las cosas, el Congreso de los Diputados celebra este lunes el primero de los plenos extraordinarios que habrán de culminar con la elección del nuevo Consejo de Administración y el presidente de RTVE.

Antes del próximo domingo, Congreso y Senado acogerán entre tres y seis plenos para designar a los diez consejeros de la corporación pública, de entre los cuales se seleccionará a su presidente.

Ambas Cámaras deberán conocer este lunes los nombres propuestos por los grupos parlamentarios: el Senado tendrá que seleccionar cuatro, seis el Congreso. A las 16.00 horas, arrancará el Pleno en la Cámara Baja.

Entre el lunes y el domingo puede haber entre tres y seis plenos extraordinarios

Allí, cada diputado tendrá que escribir en una papeleta un máximo de seis nombres: serán elegidos aquellos que más votos obtengan, siempre y cuando cuenten con el respaldo de dos tercios de la Cámara.

El reglamento del Congreso determina que el sistema de elección de nombramientos sea mediante papeletas.

En el caso de no lograr esa mayoría, se realizará un segundo escrutinio pasadas 48 horas de la primera votación (en el que sería el segundo pleno en el Congreso), es decir, el miércoles. Entonces, los candidatos podrán ser designados con una mayoría absoluta si tienen el apoyo de la mitad de los grupos parlamentarios.

El Senado elige entre cuatro

Paralelamente, el Senado tendrá su primer pleno extraordinario para la renovación de RTVE el martes por la tarde -esa mañana, los candidatos tendrán que comparecer ante la Comisión de Nombramientos.

De no contar los cuatro aspirantes con un respaldo de dos tercios, la Cámara Alta procederá a una segunda votación el jueves por la tarde.

Una vez seleccionados los diez consejeros, el Congreso procederá a nombrar al presidente de la corporación: por dos tercios en una primera votación o mayoría absoluta en segunda ronda pasadas 48 horas. Ambos plenos tendrían que tener lugar entre el viernes y el domingo.

Así, entre el lunes y el domingo puede haber entre tres y seis plenos extraordinarios -dos en el Senado y cuatro en el Congreso-. A la vista de las complejas negociaciones entre los distintos grupos para proponer a los candidatos, no se espera que las Cámaras se pongan de acuerdo a la primera.

Una tramitación acelerada

El corto margen de tiempo estipulado por el decreto ha obligado a las Cortes a una tramitación acelerada y que esta tenga lugar en julio, mes inhábil. El decreto aprobado por el Gobierno, que establece un plazo de 15 días naturales para la renovación urgente y temporal de RTVE, incluye además una cláusula de desbloqueo para el caso de que se produzca un bloqueo en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El Gobierno decidió aprobar un decreto ley para renovar a la cúpula de la corporación pública de manera urgente y transitoria ante el vacío de poder entre la salida de José Antonio Sánchez y hasta que se elija por concurso público a su sustituto y un nuevo Consejo de Administración.



Si la Cámara Alta no culmina el nombramiento de sus cuatro consejeros, la tarea recaerá en el Congreso, que tendrá un plazo adicional de diez días para completarla, con lo que el Consejo de Administración no estaría conformado a fecha 8 de julio.

Al margen de la actividad parlamentaria para la designación de los consejeros, el Congreso tendrá que celebrar un último pleno extraordinario para convalidar el decreto del Gobierno antes del 23 de julio.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, aseguró que se trata de "una regulación transitoria" que cesará cuando las Cortes apliquen la nueva ley con concurso público.

"Queremos que la ley sea desarrollada y tenga cauce", pero en tanto eso no se hace el decreto viene a solucionar una situación "anómala, excepcional y de emergencia": "No podemos dejar que nuestra radiotelevisión española, nuestros medios públicos de comunicación se mantengan con un control ideológico y político", recalcó.