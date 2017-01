Anticapitalistas confiará en el tirón de Teresa Rodríguez y 'Kichi' en su campaña para Vistalegre II

MADRID.- Formalmente, Podemos dio el pistoletazo de salida a la maratón que le llevará hasta Vistalegre II el pasado 5 de enero, y con la vuelta de las vacaciones de navidad los representantes de las distintas sensibilidades que conviven en el partido aceleran el ritmo de trabajo y perfilan sus estrategias para lograr el mejor resultado posible en el proceso que se cerrará en poco más de un mes, y que decidirá la nueva estructura del partido, su hoja de ruta y quiénes serán sus nuevos dirigentes.

Podemos en Movimiento ultima la redacción de los cuatro borradores que presentará pronto como acuerdos de mínimos, que después intentará fusionar con los otras propuestas

Entre estas sensibilidades o corrientes, Anticapitalistas, identificable en términos mediáticos con el eurodiputado Miguel Urbán, trabaja en la redacción de documentos y prepara una campaña en la recurrirá al tirón de algunas de sus figuras más conocidas, como la coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez; el alcalde de Cádiz, José María González (Kichi); o el secretario general de Podemos en Catalunya, Albano Dante Fachín, según explican fuentes de este corriente a Público.



Las mismas fuentes afirman que Podemos en Movimiento, la iniciativa de Anticapitalistas, contará también con la nueva portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, y en general con todos los cargos orgánicos o cuadros ligados -o cercanos- a las tesis de esta corriente. En líneas generales reivindican una mayor pluralidad en los órganos de dirección y más espacios de diálogo en el partido, recortar los poderes del secretario general y apostar por portavocías corales y trabajar por la descentralización de una organización que hasta hoy ha girado en torno a las dinámicas de Madrid.



El propio Urbán desgranaba estas ideas la semana pasada en una entrevista con Cuarto Poder, en la que también aseguraba que aspirará a encabezar la candidatura de Podemos en Movimiento -si finalmente presentan una lista de forma independiente-, y sostenía que intentarán "llegar a acuerdos con las sensibilidades más importantes y con las menos, desde ya".

Preparan es el borrador del borrador a presentar el día 21

Con las distintas corrientes del partido centradas en desarrollar los textos político, organizativo, ético y de igualdad -e incluso las candidaturas, en algunos casos-, Podemos en Movimiento ultima la redacción de estos documentos, que en una primera etapa serán una suerte de textos marco, acuerdos de mínimos.



Estarán abiertos a nuevas incorporaciones, deberán ser ratificados por quienes los impulsan -aún no pueden concretar cómo- y no serán considerados textos cerrados hasta el 21 de enero, fecha en la que expira el plazo para presentarlos. Sin embargo, en este punto tampoco podrán ser considerados documentos definitivos, sino borradores sobre los que trabajar en la etapa de fusión de propuestas, que comienza el día 23 y se extenderá hasta el 1 de febrero.



Por otra parte, desde Podemos en Movimiento afirman que en los próximos días abrirán una página web que permitirá debatir estos documentos, coincidiendo en el tiempo con la celebración de debates territoriales. Sostienen que los comentarios e ideas que recopilen serán claves para modelar estos borradores, y afirman que su intención es que en este proceso pueda participar el mayor número de personas posible, aunque no aclaran si acotarán de algún modo esta participación a quienes hayan impulsado el manifiesto sobre el que se construye su propuesta, o en base a algún otro criterio.



Parálisis en el Congreso



De forma paralela al desarrollo del proceso interno, algunos diputados de Unidos Podemos participarán esta semana en distintas actividades en la Cámara Baja; reuniones, con colectivos, sesiones de preparación de comisiones y otras tareas.



De hecho, desde los pasados 20 y 21 de diciembre el Congreso tiene paralizada su agenda plenaria, y no la retomará hasta la primera semana de febrero. El 31 de enero tendrá lugar un pleno extraordinario para convalidar los últimos decretos aprobados en Consejo de Ministros, y los días 1 y 2 está previsto celebrar nuevas sesiones plenarias.



Sí habrá, no obstante, una reunión de la Mesa el miércoles, y otras de la Comisión de Sanidad y de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, pero a estas últimas sólo están obligados a asistir los diputados que son miembros de las mismas, por lo que el Congreso seguirá funcionado a muy bajas revoluciones esta semana.