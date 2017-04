La Fiscalía ha pedido prisión incondicional sin fianza para el consejero de La Razón Edmundo Rodríguez Sobrino, investigado en el caso Lezo por el desvío de fondos público millonarios a paraísos fiscales. Rodríguez Sobrino está considerado el hombre fuerte de Ignacio González en Latinoamérica. El expresidente de la Comunidad de Madrid permanece en los calabozos de la Audiencia Nacional a la espera de ser interrogado por el juez del caso, Eloy Velasco.



El juez ha dictado la libertad de la secretaria de Rodríguez Sobrino, Clarisa Guerra, con la única medida cautelar de comparecencia mensual en el juzgado más próximo a su domicilio. Los interrogatorios continúan esta tarde.

Edmundo Rodríguez Sobrino ocultó en un banco suizo una cartera de fondos valorada en 402.239 euros, que regularizó en 2012 acogiéndose a la amnistía fiscal. Así consta en uno de los autos de registro dictados por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y en el que se detallan algunos de los indicios contra Rodríguez, cesado hace un año como presidente de Inassa, la filial latinoamericana del Canal de Isabel II.

En el auto se explican algunas de las "numerosas" operativas de blanqueo de capitales a paraísos fiscales de la trama de la operación Lezo, una de las líneas de investigación del caso. Según el documento, en la investigación se ha puesto de manifiesto la existencia de un patrimonio oculto en el extranjero de Rodríguez, detenido el pasado martes y que hoy ha declarado ante el juez Velasco. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Velasco el ingreso en prisión sin fianza para Edmundo Rodríguez Sobrino.

El documento relata que Rodríguez se acogió en 2012 a la amnistía fiscal y regularizó esa cartera de fondos del banco Crédit Agricole, dinero que, dice el juez, es "de origen desconocido". También hay indicios, prosigue, de que una hija de Rodríguez, imputada en el caso, controla el patrimonio oculto de su padre y que pudiera ser titular de bienes muebles e inmuebles, algunos en el extranjero, que en realidad serían de Edmundo. Así, se destaca que la hija planeaba un viaje a Inglaterra en el que iba a realizar "algún tipo de ingreso con libras que preocuparían a Edmundo Rodríguez y posteriormente verían la forma de hacer cuentas".

El juez basa esta afirmación en que, en una conversación pinchada, ella le dijo a su padre: "¡No te preocupes porque no es un problema! Es un tema de hacerlo con discreción...". Al magistrado le llama la atención que Rodríguez se interese por una operativa en Inglaterra cuando no tiene productos financieros en ese país. "Estas circunstancias resultan indiciarias de la posible existencia de un patrimonio en Inglaterra de Edmundo Rodríguez que no está declarado", afirma Velasco.

Además, destaca que la hija declaró a Hacienda una vivienda en Barranquilla (Colombia), ciudad a la que su padre acudía con frecuencia por su actividad profesional en Inassa. También declaró otra vivienda en Puerto Plata (República Dominicana), que además fue adquirida en fechas "muy próximas" a la compra de la sociedad brasileña Emissao por parte de Inassa, una operación que se investiga por un posible sobreprecio.

Finalmente, la hija declaró una tercera vivienda en Londres (Inglaterra) y varias cuentas corrientes en el Reino Unido y en la Isla de Jersey. Otro aspecto que se investiga son las inversiones inmobiliarias de Edmundo Rodríguez en Colombia en 2013 y 2011. En la de 2011, dice el juez, intervino en un negocio con una constructora local de Bogotá, según un correo que se remitió a un directivo del banco Santander, Julián Carrascosa, quien se reunió en septiembre de 2016 con Edmundo Rodríguez para tratar otra operación en España en la que habría que invertir 10 millones de euros.