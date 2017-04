"Es una respuesta medida y proporcionada". Así ha calificado el Gobierno el ataque de EEUU a Siria la pasada noche. Para el Ejecutivo de Mariano Rajoy, era necesario contestar al uso de armas químicas por parte del Ejército sirio que el martes dejó decenas de víctimas mortales, incluidos civiles y niños. "Está prohibido por el Derecho Internacional y constituye un crimen de guerra", reza el comunicado de Moncloa.

Iñigo Méndez de Vigo argumentó también, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la represalia norteamericana era "una operación limitada en objetivo y medios, hecha contra una base militar y no contra objetivos civiles ", por lo que cuenta con el "apoyo" y la "lealtad" del Gobierno español. Eludió mencionar el ministro que, según la Agencia Estatal de Noticias Siria (SANA), también nueve civiles, incluidos niños, murieron en dicha operación.

La postura de España, agregó el titular de Educación, Deporte y Cultura, que va en línea con lo manifestado por otros países de la UE como Francia o Alemania, así como la OTAN en su conjunto, que consideran que los "crímenes masivos" del Gobierno de Bachar Al Assad "no pueden quedar impunes".

El portavoz del Ejecutivo, pese a ser partidario de "una acción concertada internacional" como solución a la crisis siria, eludió criticar a Donald Trump por haber tomado la decisión de forma unilateral. EEUU sí avisó a quienes, como ellos, participan en los bombardeos sobre posiciones del Daesh en Siria. Eso es, Francia, Reino Unido, Holanda y Dinamarca, junto a Rusia, que, al igual que Al Assad, ha acusado a EEUU de violar el Derecho Internacional.

Méndez de Vigo tampoco quiso responder sobre el cambio de postura del Gobierno en comparación con 2013, cuando Siria también utilizó armas químicas y Obama quiso responder. No sólo Trump había criticado a su antecesor por hacer lo mismo que ahora él mismo ha repetido, sino que Rajoy no quiso 'mojarse' entonces. "España no expresa en ningún momento un respaldo a una acción militar concreta" de respuesta al uso de armas químicas que también se había producido entonces en Damasco. "No hay solución militar posible al conflicto civil que vive Siria; sólo cabe una solución política", decían entonces con el fin de evitar que Siria pudiera convertirse en un Irak II.

Ahora, en cambio, el Gobierno considera que "las circunstancias han cambiado" [en realidad, no, porque también se trataba del uso de armas químicas[ y que, por ello, la represalia de Trump sí ha sido bien recibida en España. Sólo hay una cuestión en la que mantienen la misma postura: "Lo ideal es que sean las resoluciones de la ONU las que lideren el proceso de transicón para garantizar la paz en Siria", concluyó Méndez de Vigo.



"No esperamos nada de ETA"

De otro lado, el portavoz del Ejecutivo no quiso valorar el comunicado en el que ETA anunció, supuestamente, su desarme. Oficialmente será mañana cuando la banda terrorista entregue las armas en Baiona, una cita en la que el Gobierno de Rajoy no quiere participar por considerarla una "operación propagandística", según fuentes de Moncloa.

"El Gobierno no espera nada de las acciones de ETA", sentenció Méndez de Vigo. Por ello, se limitó a repetir el mismo mensaje de siempre de Rajoy: "ETA lo que tiene que hacer es desarmarse, disolverse, pedir perdón y ayudar a dilucidar los crímenes que aún no se han clarificado", concluyó.