Ares y López llevarán la campaña de Patxi en el proceso de primarias del PSOE

MADRID.- El ex consejero del Interior del Gobierno vasco, Rodolfo Ares; y ex secretario de Organización del PSOE, Óscar López, serás las personas que llevarán fundamentalmente el peso de la campaña de Patxi López para el proceso de primarias. Ambos forman un tándem con gran experiencia en procesos de este tipo desde hace décadas y, además, cuentan con la plena confianza del aspirante a secretario general del partido.



Ares, desde un discreto segundo plano, ha estado siempre en la cocina de las grandes decisiones del partido. Sabe dónde puede llamar y dónde no le va a merecer la pena. Es un gran negociador y tiene la gran habilidad de salir casi siempre airoso de los temas más espinosos, un factor que puede ser decisivo en el proceso.



Óscar López lleva ya coordinando muchas campañas electorales del partido y conoce bien a la militancia del PSOE en la que puede calar más el proyecto que presenta López. Con toda seguridad, el que también fue portavoz en el Senado, es quien más sabe de los intrincados e interpretables estatutos, reglamentos y normas internas del partido que, en un momento dado, podrían tener mucha importancia.

De hecho, Óscar López fue quien redactó el proceso de primarias del PSOE, desde la presentación de los precandidatos, el control del censo, el número de avales necesarios o los medios que se facilitarían a cada aspirante en plena condiciones de igualdad.



Ambos han ganado elecciones y siempre han participado en los equipos electorales desde el año 2000, Ares, sin ir más lejos, hizo a López lehendakari como coordinador de su campaña. También tienen un alto conocimiento de cómo respira la militancia en prácticamente todas las federaciones o hasta en casi en todas las provincias.



Por ello, todo apunta a que de conseguir los avales –lo que ya se da por hecho- buscarán los apoyos en terrenos donde creen que Patxi López puede convencer con su mensaje de un PSOE de izquierda sin complejos y, curiosamente, uno de los sitios que más se menciona a visitar es Andalucía donde, fuentes cercanas a esta precandidatura, creen que Díaz no está tan fuerte como se cree.



Además, están ya los preparativos de la oficina de precandidato a los primarias, que lanzarán en breve su página web y empezarán a interactuar en las redes sociales con simpatizantes y afiliados. Es decir, que todo demuestra que la operación estaba ya muy preparada para cambiarle el calendario y adelantarse a los presuntos planes de Susana Díaz de cara a presentarse a la Secretaría General del PSOE, porque las mimbres del equipo de López están ya más que puestas.



Aseguran, además, que habrá más novedades en el proceso, de nombres que pueden sumarse y que no se esperan a priori, y hasta en las formas de cómo afrontar la presentación de las propuestas de López, pero todo ello se irá desgranando a lo largo de los casi cuatro meses que quedan para la hora de la verdad. De momento, López ha elegido el refrán de que “quien da primero da dos veces” y no ha elegido mala guardia pretoriana para confiarles que los militantes le hagan secretario general del partido en mayo.