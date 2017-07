Para los informativos de La 1 Ascensión Mendieta no existe. Los telediarios han ignorado durante todo el fin de semana el entierro histórico que esta mujer de 91 años, acompañada de varios cientos de ciudadanos, dio ayer en Madrid a su padre, Timoteo, que fue fusilado 1939 por su filiación sindical en UGT. El telediario de la televisión pública ignora así un caso icónico de la lucha de miles de ciudadanos de todo el Estado por encontrar y dar sepultura a sus familiares desaparecidos y asesinados durante la Guerra Civil y la dictadura.

El 'silencio' que ha guardado TVE sobre este caso y las miles de fosas y los miles de desaparecidos que hay en España se hace más estridente cuando se compara, por ejemplo, con la información que TVE sí decidió publicar en el telediario del domingo: un reportaje sobre fosas comunes en Colombia. Es decir, sí interesan las fosas comunes, pero no las que están en España.

"Es un hábito en TVE silenciar la lucha de los represaliados de la dictadura y de las familias que continúan buscando a sus seres queridos. Silenciando el caso de Ascensión están silenciando también la lucha que hay detrás y que llevan a cabo muchas personas", denuncia Emilio Silva, que ha anunciado que interpondrá una queja ante los órganos correspondientes de la Corporación Pública.

"El presidente de RTVE dijo hace muchos años en una entrevista en 'El País' que él nunca sería antifranquista. Parece que está construyendo una televisión a su imagen y semejanza"

Contactados por este medio, el Consejo de Informativos ha denunciado que "a priori" se trata "de un nuevo caso de censura" y ha avanzado que abrirá un expediente para investigar si se ha vulnerado el código deontólogico de la cadena o si había alguna razón periodística y de interés general que justificara que el entierro de Timoteo Mendieta no estuviera entre los temas más importantes de este fin de semana.

"Vamos a abrir una investigación con nuestro procedimiento habitual. Vamos a preguntar a los responsables del telediario de este fin de semana y a escuchar los motivos por los que consideraron que no tenía cabida. Nos llama la atención, no obstante, que sí tenga cabida un reportaje sobre fosas en Colombia y no el entierro del padre de Ascensión Mendieta", informan a Público fuentes del Consejo de Informativos.

No hay españoles desaparecidos

No obstante, no es la primera vez que TVE ignora la lucha de las víctimas del franquismo y sus familiares. Los informativos de la televisión pública consiguieron dar una noticia sobre el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas sin nombrar ni una sola vez a los miles de españoles que continúan desaparecidos desde la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura.

