El Ayuntamiento de Barcelona ve "poco que celebrar" el Día de la Constitución pero no ha decidido si abrirá

BARCERLONA.- El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha asegurado este lunes que el Gobierno municipal todavía no ha valorado la propuesta de abrir el consistorio el 6 de diciembre en el Día de la Constitución, pero ha dicho: "Será un día en el que habrá poco que celebrar".



Preguntado por los periodistas después de que Nació Digital publicara que las formaciones soberanistas,con PDECat, ERC y CUP a la cabeza, estudian la apertura simbólica de ayuntamientos catalanes el Día de la Constitución (como sucedió el pasado 12 de octubre, con la Fiesta Nacional), ha contestado que no han recibido esta propuesta "más allá de alguna conversación aislada" y que, como el gobierno municipal, "no conoce el contenido, no la ha valorado".







Pisarello ve agotado el marco constitucional porque los mismos partidos que lo defienden lo han vaciado de contenido: "Han convertido la Constitución en un texto prácticamente moribundo", y considera que esto no se resolverá con maquillajes, sino con un debate constituyente en España que en Cataluña ya se está produciendo.



En la presentación del Plan de Impulso de la Economía Social y Solidaria, Pisarello ha insistido en que la Constitución es un "texto prácticamente moribundo", y esta situación "no se resolverá con reformas de mínimos", por lo que "hace falta abrir un debate constituyente tanto en el Estado como en Catalunya".



Por su parte, ERC y el PDECat han enfriado la posibilidad de abrir los ayuntamientos el 6 de diciembre pese a ser festivo y como acto de protesta frente al Estado por llevar ante la justicia a cargos electos catalanes que han apoyado el proceso soberanista.



En la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección de ERC, el portavoz de la formación, Sergi Sabrià, ha explicado que la propuesta de abrir los consistorios está encima de la mesa, pero a la vez hay "muchísimas otras propuestas" que estudia el partido y que no ha precisado. Preguntada por la misma cuestión, la coordinadora general del PDECAT, Marta Pascal, ha reclamado la necesidad de que los funcionarios se sienten preservados y queden fuera de cualquier consecuencia que pueda conllevar el proceso independentista.

Varios ayuntamientos catalanes abrieron las puertas el pasado 12 de Octubre: los concejales de Badalona que lo hicieron están siendo investigados por la justicia, mientras que los otros recibieron una carta de la delegación del Gobierno en Catalunya preguntando los motivos de esta apertura.stancias".