Aznar, Margallo, Botella, Cotino, Camps y Mayor Oreja, en el funeral de Rita Barberá en Valencia

VALENCIA.- El funeral en la Catedral de Valencia en recuerdo de la senadora y exalcaldesa Rita Barberá, que falleció en Madrid el pasado miércoles a los 68 año, ha contado con la presencia en la tarde de este lunes del expresidente del Gobierno y del PP, José María Aznar (que fue recibido con aplausos), de exministros, de la dirección de PPCV y de otros politicos conservadores



Entre los asistentes, más de 3.000 personas según el Arzobispado, estaban también el presidente del Senado, Pío García Escudero; el exministro del Interior y presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja; y el exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo.

También han acudido la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, los expresidentes de la Generalitat Francisco Camps y Alberto Fabra, así como miembros de la dirección del PP en la Comunidad Valenciana, como la presidenta regional del partido, Isabel Bonig; la coordinadora general, Eva Ortíz; y el presidente del PP de la provincia de Valencia, Vicente Betoret.

También estaban exconsellers como Juan Cotino, María José Catalá, Máximo Buch y Paula Sámchez de León, y numerosos concejales del PP durante la etapa de Rita Barberá.



Los fieles han llenado por completo la Catedral de Valencia, en una misa presidida por el cardenal arzobispo Antonio Cañizares y concelebrada por los obispos auxiliares y una docena de sacerdotes, que estuvieron acompañados por el coro de la catedral, que interpretó piezas de una misa de difuntos.



El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha pedido en la misa funeral por la exalcaldesa de Valencia "que no se hagan más víctimas, que no se siente a nadie en el banquillo de los medios". Durante la homilía, en la que ha recordado a la exalcaldesa, fallecida el pasado miércoles, Cañizares ha destacado su "sacrificio total y sin reservas por todos. Que su muerte no siembre división y enfrentamiento, sino la concordia", ha pedido el cardenal, quien ha resaltado además que los medios "deben decir la verdad", porque, de no hacerlo, se correría el riesgo de "destrucción de la sociedad y de España".

Tras el funeral una sobrina de Barberá ha leído una carta a la exalcaldesa y ha dado las gracias "por tantas muestras de afecto" lo que, a su juicio, "demuestra la bondad entre tantas muestras de odio y venganza".

De otro lado, la coordinadora del PPCV, Eva Ortiz, ha admitido hoy que el partido tenía que tomar decisiones "durísimas e injustas, desde la presunción de inocencia", sobre Rita Barberá que son "dificilísimas" de trasladar a los interesados, como decirle que debía abandonar este partido ante sus "cuestiones judiciales".



Sin embargo, Ortiz ha asegurado que nadie habría entendido que las cosas se hubieran hecho de otra manera en el caso de la exalcaldesa de Valencia y senadora, fallecida el pasado miércoles en Madrid a causa de un infarto.



Ortiz, que ha comparecido ante los periodistas tras la reunión del consejo de dirección del PPCV, ha reconocido al ser preguntada por Barberá que en cuanto a las formas tienen que "reflexionar" y es "obligatorio y necesario" hacerlo. "A lo mejor en las formas o en la falta en algún momento de diálogo, no digo que no", ha señalado Ortiz, quien ha pedido no hacer todos los días leña del árbol caído.



"Es durísimo y dolorosísimo -ha manifestado- cuando tienes que decirle a un compañero que, por cuestiones judiciales y nunca poniendo en cuestión la presunción de inocencia", abandone el partido.



Según la coordinadora del PPCV, este partido ha vivido "muchas situaciones desagradables" y había que tomar "decisiones durísimas, injustas, desde la presunción de inocencia" que son "dificilísimas" de trasladar a los interesados, pero fue una decisión de la dirección regional teniendo en cuenta conversaciones con la dirección nacional y con un mandato de las tres direcciones provinciales y "el sentir de la calle".



Preguntada por las amenazas que denunció Rita Barberá antes de su muerte, Ortiz ha asegurado que expresamente no las conocía y ha señalado que siempre han contactado con Barberá para darle su apoyo en esas situaciones.