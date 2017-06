El PSOE achaca el silencio de Bárcenas en el Congreso a un pacto con el PP

Como había anunciado, el extesorero del PP Luis Bárcenas, ha confirmado este lunes que no contestará a ninguna de las preguntas que le formulen los portavoces parlamentarios en la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP del Congreso.

En una declaración previa, antes de que los portavoces comenzaran a hacerle preguntas, Bárcenas ha tomado la palabra para avanzar que escuchará pero no responderá a las preguntas de los diputados ya que se encuentra incurso en dos procedimientos judiciales relacionados con la causa que se investiga.

La diputada socialista Isabel Rodríguez ha vinculado el silencio del extesorero del PP ante la comisión de investigación del Congreso con un "pacto de silencio" con Génova y ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy está "directamente implicado" en las supuestas actividades ilegales del PP.

Rodríguez ha dedicado los primeros minutos de su intervención a restregar a Bárcenas buena parte de sus declaraciones ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que, a su juicio, "no tienen desperdicio", dado que reconoce la existencia de la caja B del PP y, por tanto, de la financiación ilegal de su partido.

Rodríguez ha recordado, entre otros, un pasaje de las declaraciones de Bárcrenas ante la Justicia en el que relató que los 4.000 euros que sobraban en la caja B cuando dejó el Senado se los llevó personalmente al presidente del partido, Mariano Rajoy, en el despacho de la sede de Génova.

Su conclusión es que el PP ha pagado "en negro" y que su presidente estaba "directamente implicado" pues "Rajoy estuvo desde el origen, recibió a los donantes, trabajó en los despachos y por lo visto tiene una trituradora de papel". Para Isabel Rodríguez, Bárcenas "ha sido fuerte", como le pidió Mariano Rajoy en aquel SMS, pero "ha quedado claro que el PP ha estado jugando, haciendo trampas, financiándose ilegalmente".



"No es el juez, son ustedes",

A pesar de haberse acogido a su derecho a no contestar a la preguntas de los diputados, Bárcenas ha tomado la palabra tras la intervención de la portazoz socialista para replicar a lo que ha considerado una imprecisión de Isabel Rodríguez.

El extesorero del PP Luis Bárcenas, en el Congreso conversa con el presidente de la comisión de investigación de la supuesta financiación ilegal del PP, Pedro Quevedo. EFE/Javier Lizón

El extesorero ha negado que los jueces hayan acusado al partido de Mariano Rajoy de ser una "organización criminal". "Eso no es así", ha rebatido, incidiendo en que esas palabras constan en autos, pero no porque sean una opinión de los jueces, sino porque son las acusaciones, como la que ejerce el PSOE, los que sostienen que el partido de Rajoy es una "organización criminal". "No es el juez, son ustedes", ha remachado.

Bárcenas echa en cara a Podemos los "fondos de Venezuela" y los ingresos de Monedero

Bárcenas ha vuelto a tomar la palabra minutos después durante el turno de intervención de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. El extesorero del PP Luis Bárcenas ha reprochado a Podemos los "fondos de Venezuela" y la regularización fiscal de los ingresos del fundador de la formación morada Juan Carlos Monedero.

Montero le ha preguntado sobre la procedencia de su patrimonio económico y si todo provenía del PP, y Bárcenas le ha respondido que, ya que está siguiendo tan activamente el proceso judicial contra él, habrá conocido que tuvo una "cuantiosa" actividad profesional que le permitió tener una situación patrimonial "muy, muy desahogada".

Ante esa respuesta, Montero ha afirmado irónicamente que admira la "cantidad de horas de trabajo" que le han permitido al extesorero acumular una fortuna tan importante, y le ha reprochado que se acogiera a la amnistía fiscal. "En todo caso, eso será el señor Monedero y los fondos que recibieron de Venezuela", ha respondido Bárcenas, a lo que la portavoz de Podemos le ha replicado que "no existe ningún procedimiento abierto" a Monedero ni a Podemos, al contrario del caso del extesorero del PP.

Cuerpo a cuerpo con Toni Cantó

El extesorero ha roto en más de una ocasión su mutismo para replicar a los diputados, con alguno de los cuales ha llegado a enzarzarse en un cuerpo a cuerpo, como el portavoz de Ciudadanos Toni Cantó:

"Le voy a pedir que por respeto a esta comisión, si no va a decirme nada se tome al menos la molestia de verbalizarlo", le ha afeado Cantó. El extesorero del PP, molesto por la forma en que se le dirigía el diputado de C's ha terminado por contestarle con cierta irritación. "Usted no actúe como si estuviese en una obra de teatro", le ha al actor y diputado. Cantó, que no se ha arredrado ante la diatriba de Bárcenas le ha respondido: "Y usted como si estuviera en el salón de una película de vaqueros e indios".

No ha acabado aquí la tensión entre ambos después de que Bárcenas acusara a Cantó de estar mintiendo "descaradamente" con algunas de las afirmaciones que ha hecho en su intervención.

"Es una vergüenza esta comparecencia", ha denunciado Cantó, que ha concluido su turno asegurando que la corrupción del PP le ha hecho "mucho daño a España".



Sin responder tampoco a los periodistas

Bárcenas ha llegado al Congreso pasadas las 9.45 horas sin resopnder a ninguna de las preguntas de los informadores, ha entrado al Congreso por el patio de Floridablanca y después ha accedido a uno de los edificios de ampliación para acreditarse.

El extesorero del PP Luis Bárcenas, en la comisión de investigación de la supuesta financiación ilegal del PP. EFE/Javier Lizón

Ahora bien, el silencio de Bárcenas no implica la suspensión de la comisión de investigación. De hecho, no es la primera vez que un compareciente se niega a declarar ante una comisión de investigación por interés de su defensa y ya ocurrió con citados en casos como el 11-M o Gescartera.

El formato de su comparecencia, que comienza a las diez de la mañana, es monográfico, con lo que cada grupo dispondrá de veinte minutos para formularle todas las cuestiones que deseen y que quedarán sin respuesta.

Desde el PP y el Gobierno se ha insistido en los últimos días en negar cualquier pacto con Bárcenas para que no hable y los dirigentes populares y miembros del Ejecutivo han considerado un insulto y una ofensa que se insinúe siquiera tal acuerdo.

Con la comparecencia de Bárcenas se abren los trabajos de esta comisión que ha centrado buena parte de la batalla política en el Congreso, con toda la oposición unida frente al PP.

El PSOE, Podemos y Ciudadanos, junto con otros partidos de la oposición, han acordado con su mayoría los trabajos y las comparecencias, mientras el PP se ha quedado solo pidiendo limitar el periodo y el objeto a investigar, aunque no descarta recurrir al Tribunal Constitucional con este reclamo.

El Partido Popular ha denunciado que la comisión se vaya a iniciar este lunes argumentando que la Mesa del Congreso no ha resuelto su última petición para que se limiten el periodo, el objeto y las administraciones a investigar.

Si como es de esperar el órgano de gobierno del Congreso vuelve a rechazar la petición, los 'populares' estudian ya llevar el asunto al Tribunal Constitucional. Y no descartan pedir entonces la suspensión cautelar de la Comisión hasta que el TC resuelva.

Ante el espejo de sus declaraciones

Los portavoces piensan formular las preguntas a Bárcenas esperando su contestación, pero si las respuestas no llegan, echarán mano de lo que el propio extesorero ha venido afirmando a lo largo de los últimos años en entrevistas o en comparecencias judiciales.

Y todo ello para poner en cuestión la financiación del PP y recordando las causas judiciales que afectan al partido, como la red Gürtel, los 'papeles' de Bárcenas sobre la supuesta 'Caja B', la operación Púnica o las tramas territoriales de Baleares y Comunidad Valenciana.

Tras Bárcenas, la comisión que preside el diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, ha convocado una segunda jornada de comparecencias para el 13 de julio con el fin de recibir a los demás tesoreros del partido: Rosendo Naseiro (1987-1990), Ángel Sanchís (1982-1987), Carmen Navarro, actual gerente, y Álvaro Lapuerta, predecesor de Bárcenas y cuya presencia es dudosa por razones de salud.