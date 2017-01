Bárcenas dice que guardaba el dinero en Suiza porque lo tenía "a modo de fondo de pensiones"

MADRID.- El extesorero del PP Luis Bárcenas ha defendido este martes que nunca declaró el dinero del que disponía en cuentas fuera de España porque quería conservarlo a modo de "fondo de pensiones".



Durante su segunda jornada de declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional encargado de juzgar la primera época de actividades de la trama Gürtel, el que fuera gerente de la formación, que se enfrenta a una petición fiscal de 42 años y medio de cárcel, ha comenzado a responder al bloque de preguntas relacionado con sus ingresos en el extranjero.



Ha explicado a la fiscal Concepción Sabadell que el dinero que depositó en dos cuentas en Suiza a partir de 1988 procedía de "transacciones con no residentes españoles". Los fondos "no estaban declarados, porque el dinero era de operaciones que realizaba fuera y quería tenerlo fuera y no lo declaraba en España", ha sido su explicación ante las reiteradas preguntas del Ministerio Público sobre su falta de tributación.



Según ha concretado, antes de dirigirse a Suiza, abrió en 1986 una cuenta en Puerto Rico donde depositó los ingresos de operaciones realizadas en Estados Unidos y Puerto Rico.



En cuanto al presunto uso de sociedades pantalla para ocultar estos ingresos, el extesorero del PP ha indicado que, en todo caso, habría de denominar a compañías como la Fundación Sinequanon, "sociedades visillo". "Se veía perfectamente que yo estaba detrás", ha dicho.