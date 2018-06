El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez-Feijóo, confía en que "habrá una selección natural" y serán dos o tres los candidatos a sustituir a Mariano Rajoy que lleguen al congreso del PP que se celebrará los días 20 y 21 de julio: "Sería un problema para nosotros llegar con el partido dividido en siete", ha afirmado.

En declaraciones a Onda Cero, Feijóo ha incidido en que prefiere que los aspirantes sean menos. "Creo que va a haber una selección natural cuando los votantes acudan a la urna. Ahí va a haber una selección natural y serán dos o tres como máximo y los compromisarios tendrán que decidir, si es que previamente no pactan (entre ellos)", ha comentado.

Feijóo ha rehusado pronunciarse sobre favoritos y dice que si bien, "probablemente" tenga ya claro a quién dará su aval, prefiere "esperar a que termine la campaña" para posicionarse en público. "Mientras nuestros compañeros en toda España no voten, no creo que debamos, al menos yo, tomar una posición", ha señalado, para añadir después en declaraciones a COPE: "No creo que sea bueno para el partido que dirigentes empiecen a decir lo que piensan para condicionarlo".

Según ha afirmado "tres aspirantes" se han puesto en contacto con él y aunque en principio no ha querido dar sus nombres, en otra entrevista en RNE ha concretado después que ha tenido conversaciones con Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, quienes le habrían "pedido o sugerido" su apoyo.

Posibilidad de 2020

Sobre su renuncia a presentarse como candidato, Feijóo, ha asegurado en la COPE que es "absolutamente incompatible" presidir el PP y su comunidad autónoma si bien ha comentado que si la posibilidad se produce en 2020, cuando concluya su mandato al frente del Gobierno gallego, sería "todo un honor". "Soy político, me gusta la política y el mayor honor que puedo tener como militante del PP es presidir el partido en España", ha explicado.

En la entrevista, Feijóo ha reiterado que su compromiso es con Galicia "hasta el año 2020" y luego "ya veremos" y ha insistido en que hay que recuperar "la palabra en la política" y su comunidad es el "capital más importante". El presidente gallego ha admitido que si se dedica "un par de días a Génova y otro par a la Xunta, le aseguro que no vuelvo a Galicia ni a tomar una centolla. Esto no es posible".

Ha reconocido que en otras comunidades "la gente lo admite, lo entiende y es más lo valora pero en la mía es absolutamente incompatible". A la pregunta de si en su decisión han pesado las fotos con el narcotraficante Marcial Dorado, Feijóo ha recordado que esas fotos ya las ha explicado, son de hace 25 años y en Galicia "la gente está bastante harta de explicaciones".