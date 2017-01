Bescansa y Nacho Álvarez lanzan su iniciativa para "salir de la partida de ping-pong" entre Iglesias y Errejón

MADRID. - Critican los ajustados tiempos, la insuficiente participación de los inscritos en Podemos, y sobre todo el hecho de que la discusión política en la formación de cara a Vistalegre II haya quedado eclipsada por "una suerte de planteamiento binario", una "partida de ping pong" entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.



"Una suerte de partido de ping pong donde dos jugadores no permiten que el resto de la organización se exprese", afirmaba este miércoles Carolina Bescansa, secretaria de Análisis Político de la formación, durante la presentación de su iniciativa para impulsar el debate y la mayor participación en la Asamblea Ciudadana del próximo mes, Colectivo Mayo-2011: Pensando Vistalegre, una "llamada a la responsabilidad" al resto de dirigentes del partido.

Junto al secretario de Economía, Nacho Álvarez, Bescansa ha defendido que esta iniciativa, que pretenden desactivar tras Vistalegre II, quiere aprovechar el escaso tiempo que queda para recopilar propuestas de los inscritos y trasladarlas a las distintas sensibilidades que preparan documentos para la Asamblea, e insiste en que esta plataforma no es "una propuesta de parte".

En rueda de prensa, Bescansa, que en diciembre defendió la propuesta del secretario general sobre cómo se debe votar en Vistalegre II, insistía en defender que en el partido no se oficialicen "corrientes y facciones", ya que eso supondrá que haya quien apoye determinados planteamientos sin estar de acuerdo, empujado por la postura de la correspondiente facción."Tenemos que trabajar para que en Podemos nunca tengamos facciones ni brazos de madera", insistía.



En esta línea, Bescansa no ha querido aclarar si formará parte de la lista a la dirección que presentará Iglesias, ni si lo hará en la que podría articular Íñigo Errejón, y deja abierta la posibilidad plantear su propia propuesta a la dirección, aunque afirme que ahora no toca plantearlo. "Lo que queremos es un acuerdo sobre las reglas del juego, y queremos que sea previo a que se sepa quién es mayoría y quién es minoría", insistía.

Nacho Álvarez: "Parece poco sensato que se nos llene la boca de participación y los documentos ya estén hechos"

Por su parte, Álvarez insistía en que el objetivo es recopilar propuestas a través de la web para después transmitirla al resto de equipos. "Si el resto de equipos los rechaza, cosa que entiendo poco probable, entonces valoraremos la posibilidad de presentar textos propios", apuntaba. Al inicio de su intervención, insistía en que el objetivo es mejorar la participación recopilando directamente las propuestas de los inscritos. "Parece poco sensato que se nos llene la boca de participación y los documentos ya estén hechos", apuntaba.

Critica la consulta de Iglesias para Vistalegre II



Bescansa: "Podemos está en una posición más débil que en la que estaba antes de esa consulta"

Por otra parte, la secretaria de Análisis Político del partido morado, encuadrada en el núcleo duro del secretario general desde el primer Vistalegre, reconocía hoy que la consulta planteada por Iglesias en diciembre para definir las reglas de juego en la segunda Asamblea Ciudadana debilitó a Podemos". "Podemos está en una posición más débil que en la que estaba antes de esa consulta", afirmaba Bescansa, que entonces defendió los planteamientos del secretario general. Fue la primera ocasión en que tanto Iglesias como Errejón confrontaron abiertamente sus tesis, y desde entonces han seguido trabajando en sus respectivas propuestas.



Por otra parte, Bescansa, ha querido tomar distancia del documento político escrito por el secretario general para Vistalegre, en el que Iglesias incluyó ideas de Errejón, Bescansa y otros dirigentes. "Son textos de autor", afirmaba, en referencia a los documentos del líder del partido y de su número dos.



Con esta iniciativa Bescansa persigue marcar su espacio, y deja en el aire la posibilidad de que haya una lista para la dirección que lleve su nombre. De momento, emplaza a los inscritos a participar en un debate presencial en Madrid el próximo 28 de enero para hablar sobre estas propuestas. A partir de ahí, y en base al apoyo registrado por su iniciativa, irá decidiendo sus próximos movimientos.