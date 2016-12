‘El Bigotes’: “A Rita Barberá le han abandonado los suyos como a una perra”

SAN FERNANDO DE HENARES (MADRID). - Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama Gürtel, considera que a la fallecida Rita Barberá “le abandonaron los suyos como una perra y eso es una canallada”.



“Ella nunca se podrá defender y los mierdas que le han abandonado, ellos verán lo que hacen”, ha asegurado en un receso durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional sobre los negocios de la organización de Francisco Correa en su primera época.









Álvaro Pérez expresaba esta mañana en los pasillos su opinión sobre el fallecimiento de Rita Barberá, quien se dejó la piel en la política y para líderes “como Mariano Rajoy ganaran las elecciones”.



Al ser preguntado por los periodistas, El Bigotes ha trasladado sus condolencias y ha lamentado la muerte “dramática y trágica” de Rita Barberá, senadora y exalcaldesa de Valencia.

​

Nunca trabajó para ella, pero la trató durante muchos años por el montaje de electorales para el PP que realizó El Bigotes, según ha recordado. “Creo que es una persona que ha tenido una trayectoria implacable. Muchos que los que la ponen a parir ya quisieran durante toda una vida estar y ser elegidos por la ciudadanía como lo ha sido ella”.



“Al final se ha ido con una mancha de la que nunca podrá defenderse”, ha asegurado El Bigotes en alusión a la investigación abierta contra ella por supuesto blanqueo del PP de Valencia en las elecciones de 2015 y por la que declaró este mismo lunes ante el Tribunal Supremo al ser senadora. “Quien tiene que decidir si era cierto o no de lo que se le acusaba, lo decidirá. Pero ella no se podrá defender jamás”, ha apostillado.



“No os hagáis partícipes del festejo. Yo creo que haya un nutrido grupo de hijos de puta que celebren su muerte es una tragedia en este país. Me da pena. Me da mucha pena. Y no deberíamos celebrar jamás la muerte de nadie porque es una barbaridad”. Álvaro Pérez cree que Barberá ha muerto “por el sufrimiento”.



“ Yo tengo en mi retina la imagen de una Rita el otro día en las Cortes abandonada como una perra y eso es una barbaridad”. Pérez destaca el comportamiento de “algunos cobardes” que no quisieron ser vistos junto a Barberá, ni quisieron saludarla: “Le han abandonado los suyos y eso es una canallada porque hay que respetar la presunción de inocencia”.



“Ella nunca se podrá defender. Y los mierdas que le han abandonado, ellos verán lo que hacen”.