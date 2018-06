El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, estudia qué pasos hay que dar para quitar las condecoraciones a Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, el expolicía investigado por torturas durante la dictadura franquista. Sin embargo, fuentes del Ministerio han reconocido dificultades para retirar las medallas legalmente, según apuntan varios medios.

"No nos anticipemos, pero he dicho que toda condecoración en este país exige una conducta extraordinaria, en el sentido de ejemplar, no simplemente ser un buen ciudadano o un buen funcionario, sino algo más, y parece ser que en este caso concreto no se dan estos presupuestos", ha explicado a los periodistas tras presentar el operativo especial de Tráfico para el verano.

A petición suya, ha apuntado, se ha realizado un informe en el Ministerio en el que se ha comprobado que Antonio González Pacheco no sólo está en posesión de una medalla pensionada, "sino de alguna más". En este sentido, Billy el Niño acumula hasta cuatro medallas que incrementan en un 50 por ciento su pensión.

Grande-Marlaska ha señalado que se va a continuar con ese informe para "hacer todo correctamente" y ver si es necesaria o no alguna modificación normativa y de qué alcance, con el fin de tomar una decisión final. "Todas las condecoraciones y medallas implican que la persona es ejemplar; parece ser, razonablemente que en este caso no hay ejemplaridad", ha insistido.

Al PP le da igual: "Son cosas del pasado"



El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha admitido este martes que le da igual que se retiren o no las cuatro medallas pensionadas de las que disfruta el policía franquista. "No tengo nada que decir. Son cosas del pasado. Si quieren que se las quiten, que lo hagan, me da igual", ha manifestado el dirigente conservador en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.

Tanto Unidos Podemos, que viene reclamando la retirada de esa medalla desde hace semanas, como el PNV y los independentistas de ERC y del PDeCAT se han mostrado favorables a quitar ya esas condecoraciones. "Ya va siendo hora", ha enfatizado el portavoz de ERC, Joan Tardà, antes de apuntar que si el rey Juan Carlos "nunca" pidió perdón por su "complicidad" con la dictadura de Francisco Franco, tampoco debería extrañar que hoy en día "un torturador esté condecorado".

"Es impresentable, claro que urge retirarle las medallas", ha comentado, por si lado, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. "Es una vergüenza, no es un propio de un Estado democrático", ha añadido su homólogo del PDeCAT, Carles Campuzano.