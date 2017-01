La 'brigada política' de la Policía chantajea al CNI y a la Casa Real con tirar de la manta del 'caso Corinna'

MADRID.– No va más. Pasado ya el primer aviso que está aireando un medio digital, la extorsión a las más altas instituciones del Estado ha tomado forma: o se detienen las investigaciones judiciales sobre la brigada política montada en la anterior cúpula del Ministerio del Interior o estallará un escándalo mediático sin precedentes que socavará a la mismísima Casa Real. Avisado está el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI), según ha podido confirmar Público en exclusiva de fuentes muy cercanas a esa trama de extorsión, cuyas voces se escuchan en los audios que hoy revelamos.

En realidad, la operación ya ha comenzado a través de las primeras filtraciones escandalosas sobre las supuestas relaciones sexuales del rey Juan Carlos con Bárbara Rey, un antiguo affaire que se conoce desde hace veinte años y que se ha resucitado inopinadamente. Pero la verdadera bomba de relojería se llama Corinna zu Sayn-Wittgenstein, aristócrata alemana de origen danés que mantuvo muchos años de intimidad con el monarca emérito.

Tal como han reconocido a Público diversas fuentes policiales y de la inteligencia, los más altos mandos policiales del círculo íntimo del exministro Jorge Fernández Díaz están chantajeando al CNI con desvelar interioridades inconfesables de la relación entre Corinna y Juan Carlos, así como detalles de los presuntos pagos que ella recibió a cambio de su silencio, si no se pone fin a las pesquisas por la que ya está imputado un comisario, José Manuel Villarejo Pérez, y se amplía esa investigación hasta el propio ex director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino.

El caso lo instruye el Juzgado Número 2 de Madrid que dirige el juez Arturo Zamarriego y en él se investiga una grabación ilegal de una reunión de agentes del CNI con el entonces jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, y el inspector Rubén López, realizada en dependencias policiales, presuntamente, por esta cúpula de Interior que estaba a las órdenes del exministro Fernández Díaz. Los espías y jefes policiales trataban en ese encuentro sobre el sospechoso caso de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, quien se ha hecho famoso como "el pequeño Nicolás".

La extorsión que se está llevando ahora a cabo sería un salto en esta campaña de desprestigio que se ha desarrollado desde 2013, cuando algunos funcionarios policiales fueron procesados por colaborar con la trama de la mafia china de Gao Ping. El cénit de esa larga operación fue la citada grabación ilegal, que ponía en jaque a dos de los cuerpos de investigación más infranqueables y que presuntamente fue entregada al pequeño Nicolás por el tertuliano Eduardo Inda, quien está siendo el altavoz de este nuevo chantaje a las más altas instituciones del Estado.



La entrevista en Londres entre Corinna y Villarejo

Que el siguiente capítulo de este chantaje a la Casa Real y al CNI consistiría –en caso de que no se cediese a la extorsión– en airear los pagos de fondos reservados que supuestamente recibió Corinna, lo reconoce el comisario principal Enrique García Castaño, perteneciente a la Comisaría General de Información:

COMISARIO: Entonces, siguiente paso, todo esto de las cuentas de Corinna; una cuenta que hay en Turquía, una cuenta que hay en Suiza, las comisiones, los pagos, los billetes, los cuadros, el no sé qué... no sé cuántos. Se lo ha dado todo a Cerdán [Villarejo]. Todo lo tiene Cerdán. Y en el momento en que a Villarejo se le cruce la locura o vea que le entra la paranoia de 'van a por mí', ¡pum!



García Castaño está hablando del material que Villarejo ha proporcionado a Manuel Cerdán, recién fichado por Inda para el digital que dirige, con el objetivo de que lo difunda en el caso de que el CNI no presione a la Justicia –específicamente al juez Zamarriego– para que dé carpetazo a la pieza separada sobre la grabación ilegal a los agentes que investigaban el caso Nicolás.

El comisario incluso especifica cómo ha logrado Villarejo enterarse de los secretos de Corinna:

C: Porque Éste está obsesionado por el tema de Gao Ping. (05.04) Siguiente paso, Corinna. Corinna se ve con Villarejo en Londres y una de las veces le relata que ha estado Félix Sanz a verla y que Félix Sanz la ha medio amenazado.

PERIODISTA: Va a verla a través de su amigo Villalonga o César Alierta que es el que...

C: No, no Félix Sanz Roldán va a verla...

P: No, a Villarejo, se lo dice su amigo Villalonga, que es amigo de Corinna.

El comisario se refiere al director del Centro Nacional de Inteligencia, Félix Sanz Roldán, y al expresidente de Telefónica, Juan Villalonga Navarro.

"Ésa es la jugada... ése es el chantaje"

En la conversación queda bien claro que el comisario está al corriente de la estrategia diseñada por Villarejo para que sus periodistas infiltrados difundan informaciones comprometedoras sobre el rey emérito si el CNI no se pliega a su "chantaje", tal como él mismo lo define:

C: Y esa es la jugada, que tú no me haces caso.

P: Pregúntale. ¿Has comido con alguien la semana pasada, así, del otro lado? [refiriéndose al CNI]

C: Cállate. Te estoy contando todo cronológicamente lo que hay y quién tiene esa información. Ahora mismo la información la tiene Mauricio Casals, pero Mauricio Casals ya se ha quitado de en medio, ya también se junta poco con Villarejo... La información la tiene Cerdán.

P: Y Cerdán es otro de los sobaos de Villarejo.

C: Cerdán es tronco de Villarejo, es muy tronco, y Cerdán me imagino que...

P: Llámale.

C: Ahora, me imagino que según vaya la situación sacarán o no sacarán; porque, claro, sacarán o no sacarán cuando el otro le diga: "Tira palante". Si el otro considera que no se meten con él o considera que le dejan tranquilo, pues me imagino que parará. Ése es el chantaje... Espérate que voy a llamar a Pino.



Mauricio Casals es presidente de La Razón y adjunto al presidente del Grupo Antena 3.

"Si me llaman a declarar en el caso Nicolás... que sepas que yo sé..."

En ese momento, Público ya tenía conocimiento, por fuentes cercanas al ex número dos de la Policía, de que Pino se había reunido el viernes anterior –tres días antes de que Cerdán empezase a publicar sobre Bárbara Rey– con un alto mando del CNI para que trasladase a sus superiores esa amenaza. Cita que el comisario desconocía:

C: ¿Comemos la semana que viene?

PINO: Sí, vale, cuando quieras.

C: Qué te iba a decir... ¿tú el viernes comiste con alguien del CNI?

PINO: ¿Si comí yo con alguien del CNI...?

C: El viernes, que si comiste...

PINO: A sí, sí, sí, sí, sí, sí.

C: Ah vale, vale, vale...

PINO: Sí, sí. He comido en Alcalá de Henares con un coronel, sí.

C: Ah, es que me lo dijeron, y yo quería saber si era verdad o mentira.

PINO: No, he comido con uno... es que... te lo cuento. Le dije: "Oye, si me llaman a declarar en el asunto del pequeño Nicolás que sepas que yo sé que tenéis el teléfono intervenido y que lo voy a decir, o sea, que no me llamen a declarar". Yo creo que es un [ininteligible] ¿No?

C: Vale, vale, no hagas ni puto caso de eso. No hagas ni puto caso.

PINO: Pues sí, estuve comiendo porque él es amigo mío. Éste es el que me dijo que me iba poniendo a caer de un burro el jefe [por Félix Sanz Roldán].

C: Ah, ya sé quién es.

PINO: Sí. Luego también me contó cosas ahí de Cara Huevo [Por el comisario general de Información, Enrique Barón] y bueno, no te puedes imaginar...

C: Cara Huevo es un hijo puta. Bueno, pues el domingo te llamo y preparamos la comida.

PINO: De acuerdo, muy bien.

C: Venga tronco, hasta luego.



