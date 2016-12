La Brigada Tuitera vuelve a la carga: por una Justicia independiente, con medios y sin tasas judiciales

MADRID.- El 29 de julio de este año, el Tribunal Constitucional declaraba nulas por inconstitucionales las tasas judiciales impuestas a las personas jurídicas impulsadas en noviembre de 2012 por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón. No obstante, la estimación no conllevaba la devolución de las tasas ya abonadas.



De esta manera, esta ley obligaba a las pequeñas y medianas empresas, asociaciones o comunidades de propietarios a abonar 200 euros para interponer un recurso contencioso-administrativo abreviado y 350 euros para el ordinario. Asimismo, las personas jurídicas tenían que hacer frente al pago de 800 euros para presentar un recurso de apelación o de 1.200 euros, en el caso de optar por el recurso de casación. También, para recurrir en suplicación y casación en el orden social, debían abonar 500 y 750 euros, respectivamente, según los datos del TC.







Varias asociaciones judiciales exigieron tras la sentencia del Constitucional la devolución del dinero recaudado por estos impuestos. Hablaban de más de 306 millones de euros, pero a día de hoy, estas cifras siguen siendo un misterio: "El Gobierno no ha dado jamás datos, ni por sectores. Es un robo a mano jurídica y, de estas cosas, es mejor no explicar nada", cuenta en una conversación con Público el abogado Ángel López, miembro de la Brigada Tuitera judicial, un movimiento integrado por cientos de juristas y de ciudadanos.



El letrado cree que la renovación de Rafael Catalá en la cartera de Justicia supone un "atraso" para la Justicia española. "Catalá sigue sin afrontar los grandes problemas judiciales que existen en España. Aquí nadie hace nada. No dimiten. Estamos muy preocupados".



Ángel López señala que el poder judicial está en manos del poder ejecutivo. Sostiene que no existe ningún tipo de control sobre la constitucionalidad de las leyes, "como la ley de tasas, que es inconstitucional". Considera además que faltan medios suficientes, mientras que el acceso a la Justicia es cada vez más arduo. Y zanja: "Los problemas no desaparecen".

Acto reivindicativo

Por todo ello, la Brigada Tuitera, bajo el lema Muéve #T, #YoVoY2016, convoca para este sábado un acto reivindicativo para exigir que se garanticen todas estas "necesidades básicas y sanar así el sistema judicial". La convocatoria, que comenzará a las 12:00 horas, tendrá lugar en el Ayuntamiento de Madrid.



Ángel López recalca los logros de este movimiento que cumple tres años: "Hemos dado visibilidad a la realidad que afecta a juzgados, jueces, abogados y ciudadanos. Somos un referente entre los grupos que organizan reivindicaciones en esta materia. Hemos conseguido ser un quebradero de cabeza para Rafael Catalá. Y hemos llevado a los parlamentos autonómicos una proposición de ley para abolir estas tasas".



Pero la Brigada Tuitera seguirá con su lucha, ya que en poco tiempo trasladarán sus quejas a Europa, "que eso sí que jode al Gobierno", avisa el letrado.