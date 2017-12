El ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González ha asegurado en la Audiencia Nacional que, cuando llegó al poder, le sorprendió cómo conocían y se interesaban desde la sede nacional del PP de las adjudicaciones públicas que iba a contratar el gobierno autónomo y cómo Álvaro Lapuerta llamaba para favorecer a empresas determinadas, siendo tesorero del partido.

González ha revelado al juez José de la Mata, instructor de la Caja B del PP, la mecánica que seguía el tesorero en sus mediaciones para favorecer a determinados empresarios que pagaban con dinero negro al partido.

Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, gerente y tesorero del partido en aquella época, era quienes “controlaban todas” las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid, según ha revelado Ignacio González e indican fuentes presentes en la declaración.

Otras fuentes, también presentes en la declaración, matizan que González ha declarado que el entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta "intentaba influir en las contrataciones" de la Comunidad de Madrid. Y que no ha vinculado en estas gestiones a Luis Bárcenas.

El exministro Eduardo Zaplana a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE

Ignacio González, que ha declarado como testigo, dice que nada más llegar a la vicepresidencia del Ejecutivo madrileño en 2003, descubrió con sorpresa este control que ejercían desde la tesorería del PP y dio instrucciones a sus subordinados de no atender estas llamadas. Ahí empezaron sus problemas políticos en el partido y su caída en desgracia, según su versión.

En otras dos ocasiones fue el propio Lapuerta que llamaba desde “Génova, 13” de Madrid (sede nacional del partido) para interesarse por las adjudicaciones, ha revelado González.

Ha admitido que conoció la grabación del empresario Rafael Palencia en la que admite que daba dinero a Álvaro Lapuerta, y que así lo abordó en una conversación con el exministro Eduardo Zaplana. Este diálogo fue interceptado en el caso Lezo, sobre corrupción en el Canal de Isabel II.

González y Zaplana aseguran en su conversación que el empresario Rafael Palencia “le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy”. La grabación fue facilitada a Julio Ariza (fundador de Intereconomía) quien después “se fue a ver a Mariano a chantajearle”, según esta conversación pinchada en el caso Lezo cuando González ya sabía que era investigado por haber recibido un soplo.

Ariza no publicó la grabación porque no tenían interés

El entonces presidente y fundador de Intereconomía, Julio Ariza, ha declarado en la Audiencia Nacional que no dio importancia a la grabación, donde el empresario Rafael Palencia reconocía pagos al Partido Popular.

Ariza ha negado que chantajeara a Mariano Rajoy con este audio y que lo llevara al líder popular.

Ha explicado que encargó contrastar su contenido al periodista Xavier Horcajo, presentador del Telediario de Intereconomía quien, tras hablar con Rafael Palencia, recomendó no difundirlo.

El grupo Intereconomía no lo difundió a la sociedad porque la grabación "no tenía interés", ha asegurado según fuentes jurídicas. Al ser interrogado, ha reconocido que el programa El gato al agua, de Intereconomía, dedicó varias sesiones a la contabilidad paralela del PP que aparece en los Papeles de Bárcenas.

El ex gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel a su llegada a la Audiencia Nacional, para prestar declaración como imputado por el caso Lezo. EFE/ Javier Lizon

La conversación con Palencia fue grabada por Ildefonso de Miguel, investigado en Lezo, en 2008, por medio de un dispositivo electrónico de bolsillo. Y fue el propio De Miguel quien se lo mostró a Ariza.

De Miguel, exgerente del Canal de Isabel II, ha reconocido previamente en la Audiencia Nacional que la grabación a Palencia es real.

Rafael Palencia era entonces presidente de Degremont Iberia, filial de la multinacional francesa Suez (antigua Generale dex Eaus). En la grabación reconoce que pagaba periódicamente al PP para recibir un “buen trato” y abonaba el 3% en comisiones si su empresa salía beneficiada con un contrato público.

En los manuscritos contables de Bárcenas, Rafael Palencia aparece con estas anotaciones de pagos a la caja B:

- General des abril 98. 5 millones pts;

- Gre (R.Palencia) mayo 98. 5 millones pts;

- R Palencia feb 2000. 1 millon pts;

- R Palencia diciembre 2000. 2.500.000.-pts;

- Rafa Palencia 22 mayo 2007 35.000.- euros;

- Rafael Palencia 6 mayo 2008, 30.000.- euros

Además de Ignacio González, que ha estado seis meses en prisión preventiva en el caso Lezo, también ha declarado el empresario Javier López Madrid, yerno de Juan Miguel Villar Mir (fundador de OHL) que ha negado pagos de la constructora al PP a cambio de adjudicaciones.

El empresario Javier López Madrid a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE

En su versión declarada al juez De la Mata, el empresario ha venido a decir que Ignacio González está obsesionado con Villar Mir. Y es que González ha asegurado que el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir se reunió con el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, para concretar el pago de una comisión a cambio de la adjudicación de la construcción de un tren entre Navalcarnero y Móstoles (Madrid).

La comisión (de 1,4 millones de euros), se pagó al final en México, según la versión de González, y se la quedó el intermediario Adrián de la Joya, investigado a su vez en el caso Lezo.

"Se fueron a ver a Mariano para chantajearle"

En la conversación grabada entre Zaplana y González, que tiene lugar el 19 de enero de 2017 en el despacho del expresidente de la Comunidad de Madrid, ése revela cómo se intentó chantajear a Mariano Rajoy con la cinta del empresario Rafael Palencia.

Ignacio González explica Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II, “cogió esa cinta, porque nos estaban atacando, y se la dio a eh… Julio Ariza”:

Eduardo Zaplana: Sí que después se fue a trabajar con él.

Ignacio González: Y ahora me he enterado, que Julio Ariza, con esa cinta, se fue a ver a Mariano, a chantajearle.

EZ: Julio Ariza es exactamente igual, vamos a ver, los personajes no, no tiene nada que ver en el fondo, Pedro Pérez, Esperanza, Julio Ariza, si tú no quieres que algo se sepa, cuéntaselo a cualquiera de éstos.

IG: Bueno pues yo pensé que eso ya había quedado tal y cual, y me dice el abogado, que le ha contado [Luis] Bárcenas, que él tuvo que negociar con Ariza, y que le soltaron pasta por esa puta cinta, para taparlo.

EZ: O mandarían a un constructor o alguien que le arrimara o a (ininteligible), o lo que fuera.

IG: En todo éste rollo, parece ser que hay una cinta, en la qué eh… hay alguien que tiene grabado, en otra cosa parecida, dándole dinero a Álvaro Lapuerta, no sé si con conocimiento de Mariano, y me dicen que se la ofrecieron al gobierno venezolano por diez millones de euros.

EZ: Que no me extraña, pero…

IG: Entonces, yo ahí, no sé cómo meter mano en esto, porque yo si pudiera macho, claro tendría que ir a los detectives, ¿Los detectives van a cantar?, No, ¿Cómo se hace el circuito y tal?, Porque claro, tú imagínate que yo puedo acreditar que el Villar Mir desde esto pagó una comisión, y llego a una cuenta en la que está quién esté. Es que yo ya voy también a….”