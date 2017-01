Carlos Calvelo, el alcalde del PP que ganó la batalla a las eléctricas

El 21 de diciembre el alcalde de Arteixo (A Coruña) ganó 100.000 euros para su pueblo. No fue con la lotería. Acababa de recibir la resolución del Tribunal Supremo a un recurso de casación con el que las compañías eléctricas pretendían no pagar por el uso del suelo público. Cobrarlo fue una medida pionera que, si adoptaran todos los ayuntamientos de España, le supondrán a las multinacionales un desembolso anual de unos 140 millones de euros. Carlos Calvelo, del Partido Popular, no para desde entonces de recibir llamadas de otros ayuntamientos para asesorarse. Calvelo es arquitecto de profesión, pero antes fue camarero, jefe de obra y entrenador del equipo de baloncesto de los Escolapios (mide 1.90). Su máxima vital se la enseñó un antiguo jefe cuando él trabajaba en el ladrillo: "Para saber mandar, hay que saber hacerlo".

Sorprende que sean tres pequeños ayuntamientos los que inician esta guerra contra las eléctricas. ¿Cómo se os ocurrió tamaña osadía?

Nosotros teníamos una tasa del 1,5 sobre el aprovechamiento de suelo público por parte de las empresas suministradoras de Arteixo. Aquí hay una gran cantidad de líneas de alta tensión, oleoducto, gasoducto… y decidimos cobrar esta tasa de subsuelo, suelo y vuelo.

Lo que me estás diciendo es que empresas privadas, como las eléctricas, estaban gozando de un tratamiento de empresa pública. O de iglesia, con exenciones fiscales y tal.



Claro, estas instalaciones tienen una repercusión en nuestro territorio. Por eso aprobamos la ordenanza. Entonces Red Eléctrica, Gas Natural-Fenosa y Gas Galicia recurrieron judicialmente.

Fallan a vuestro favor. ¿Hay posibilidad de que busquen alguna vía legal más?

No, es firme. Del Tribunal Supremo. No cabe recurso. Nos tememos que seguramente, en cuanto nosotros les mandemos la liquidaciones, ellos intenten alargar los plazos. Nosotros nos vamos a limitar a hacer inventario de sus líneas y liquidarle los recibos, a ver qué pasa.

Además de vosotros, Serradilla en Cáceres y Villalcampo en Zamora, ¿hay más ayuntamientos que incorporan esta tasa después de que sentarais jurisprudencia?



Lo desconocemos. Pero desde que salió la sentencia hemos recibido llamadas masivas de muchos ayuntamientos gallegos interesándose por nuestra ordenanza. Son ayuntamientos que tienen importantes instalaciones y líneas de alta tensión, como As Pontes o Umbría, con centrales térmicas y saltos hidraúlicos; y Santiago, Laracha e incluso algún ayuntamiento de fuera de Galicia.

Uno cosa que llama la atención: eres del PP. Siempre se está diciendo que PP y PSOE han sido grandes benefactores de las eléctricas. Suenas a verso suelto, ya que la expresión vuelve a estar de moda en el partido.



Tenemos un modelo de gestión distinto a otros del PP. Nosotros, por ejemplo, hemos municipalizado el servicio de agua, que anteriormente llevaba una empresa privada, y hoy es cien por cien público. También nos vamos a salir del consorcio que nos ata a la gestión privada de las basuras, y vamos a municipalizarlo. Somos un ayuntamiento eminentemente industrial, con una refinería, una central térmica, distintas empresas que tienen un impacto importante en nuestro territorio. Necesitamos una compensación medioambiental. Nosotros vamos a recaudar con esto 100.000 euros anuales. En toda España se estima que serán 140 millones. Es un paso importante.

José María Aznar ganó 600.000 euros como asesor de Endesa; Ángel Acebes se llevó un millón de Iberdrola. ¿Recibiste alguna llamada del partido? ¿Las puertas giratorias no han funcionado aquí?



Nosotros trabajamos por y para el concello de Arteixo. Queremos tener las tasas más bajas y los impuestos más bajos, pero estos deben repercutir en el bienestar de los vecinos. Lo de las puertas giratorias me queda muy alejado de mis vecinos. En Arteixo no vive nadie que pueda entrar o salir por esas puertas giratorias.

Esta victoria vuestra ha gustado mucho en la calle. La gente le tiene bastante manía a las eléctricas. En 2015 hubo 650.000 cortes de luz en España, mientras las eléctricas obtenían beneficios por 5.000 millones. ¿Eres el cruzado del PP contra ellas?



[Risas]. No, hombre. Pero es verdad que las eléctricas deberían adaptarse un poco a la gente. Ni en Arteixo ni en el resto del país, nadie entiende el recibo de la luz. Hay un descontento generalizado. Aquí, la gente no entiende que los prejuicios que generan estas instalaciones no les repercutan positivamente en el recibo de la luz. Hay malestar y enfado. Encima son empresas que generan gran cantidad de beneficios. Entendemos que parte de ellos tienen que redundar en el bien del ciudadano. Ganan 5.000 millones anuales. El impacto que les pueden suponer esos 150 millones no les debería saber mal. Aunque sabemos que van a seguir siendo totalmente beligerantes. Y van a intentar parar las ordenanzas de otros ayuntamientos. Nosotros nos ponemos a disposición de todos los alcaldes de España para asesorarlos.

Oye, alcalde, que a veces hablando pareces de Podemos…

[Más risas]. No, no. Somos del PP y defendemos las ideas del PP, pero creemos más en la gestión que en la política. Tenemos otra batalla abierta con la gestión del agua. La empresa privada que tenía lo concesión... digamos que no realizaba el servicio. Ante eso, el ayuntamiento interviene y se asume como servicio público también.

¿Con vuestra gestión pública del agua, qué se ha conseguido?

Con la empresa anterior, FCC-Aqualia, tenemos un pleito por 26 millones de euros. Ya un tribunal les ha obligado a pagar una fianza, un aval de 14 millones. Incumplieron el contrato administrativo. Cuando nos hicimos cargo nosotros del servicio en 2013 teníamos unas pérdidas en la red de un 60%. Ahora ya estamos casi obteniendo beneficios y hemos reducido las pérdidas de agua un 30%. Hemos demostrado que la gestión pública de los servicios básicos mejora la privada.