Calvo, a Reyes sobre los vientres de alquiler: "A lo que llama prejuicios, yo le llamo derechos de las mujeres"

"A lo que usted llama prejuicios, yo le llamo derechos de las mujeres y de los menores". Esta ha sido la respuesta de la ministra Carmen Calvo a Patricia Reyes sobre los vientres de alquiler durante la primera sesión de control del Gobierno de Sánchez en la Cámara Baja. La ministra también ha recordado que en España la ley prohíbe la gestación subrogada y que el Comité de Bioética ha destacado que son las mujeres pobres las que se ven abocadas a esta práctica.



Reyes ha mantenido la postura del partido de Ciudadanos, reprochando a Calvo que con sus declaraciones "está insultando a muchas famiIias" y sosteniendo que "está poniendo en el punto de mira a los niños" que son hijos de esta forma. También ha alegado que "no quiere un debate serio" sino que esquiva abordar este tema porque "es un desafÍo a sus prejuicios".

Además, ha sostenido: "No entiendo que una mujer que se declara feminista niegue la libertad de las mujeres llamándolas vientres y cosificándolas". Pero, igual que Ciudadanos no se ha movido de su postura, tampoco lo ha hecho la ministra socialista: "Hay intereses por encima de todo esto. El deseo no es un derecho, y las que si tienen derechos son todas las mujeres del mundo", ha defendido desde el hemiciclo del Congreso.

Calvo: "Usted vive en el mundo maravilloso el altruismo, pero los derechos de las mujeres están por encima"

La diputada del partido naranja también ha incidido en la propuesta de su partido, que insiste en el concepto 'altruista' y en seguir en este camino a otros países donde es legal como Canadá o Reino Unido. Ante lo que Calvo ha contestado que le pide una reflexión: "Son sólo doce países en el mundo los que tienen los vientres de alquiler legalizados, y en muchos están penalizados". "Usted vive en el mundo maravilloso el altruismo, pero los derechos de las mujeres están por encima de lo que usted pretende", mantiene.

Con este cara a cara, Calvo y Reyes han protagonizado otro enfrentamiento entre Ciudadanos y el PSOE sobre estas posturas. La semana pasada volvió a salir

al debate público la Ley de maternidad subrogada de Ciudadanos cuando la ministra anunció en una entrevista en El País que no tiene previsto regular los vientres de alquiler, una negativa que supone mantener la prohibición con la ley sobre técnicas de reproducción asistida aprobada en 2006 que prohíbe expresamente este tipo de técnicas y considera nulos los contratos realizados en otros países en los que la gestación subrogada es legal.

Unas declaraciones que no fueron bien recibidas en el partido naranja. Albert Rivera, en Los desayunos de TVE, afirmó que "la ministra había hecho unas declaraciones contra la igualdad", criticando que es una posición "retrógrada" y que Calvo debería rectificar y "pedir perdón". El partido sigue defendiendo su propuesta de ley afirmando que garantiza una "naturaleza altruista" de la maternidad subrogada y quiere que la Ley llegue a debatirse al Congreso.