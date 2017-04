Podemos cancela su 'Tramabús' en su segundo día de ruta por problemas técnicos

Podemos ha informado este martes de la cancelación de la segunda ruta que tenía previsto realizar a partir de las 10.00 horas su Tramabús --el autobús con el que se han propuesto "desenmascarar" la "trama corrupta"-- por "problemas técnicos del vehículo", según ha informado el partido morado.

El Tramabús de Podemos realizó este lunes su primera ruta por Madrid levantando críticas y la polémica por señalar a políticos, grandes empresas, periodistas e instituciones públicas como piezas clave de la red de relaciones de poder que, a su juicio, existe entre las élites económicas y políticas, y que amenaza la democracia.

La ruta de este martes tenía como objetivo centrarse en denunciar "las cloacas del Estado", como por ejemplo, el posible uso partidista por parte del Ministerio del Interior de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Podemos se ha visto obligado a cancelar su Tramabús en su segunda jornada de campaña, al menos temporalmente, por problemas técnicos que, según ha explicado el secretario general del partido, Pablo Iglesias, tienen que ver con el embrague.

"Seguiremos denunciando las mentiras"

"El bus saldrá en cuanto se solucione el problema mecánico, al parecer en el embrague, pero seguiremos denunciando las mentiras", ha avisado Iglesias, reafirmado la determinación de Podemos de seguir adelante con esta campaña a pesar de las críticas que ha generado. "En este país hemos sido capaces de decir verdades que no estaba diciendo nadie y vamos a seguir", ha insistido en declaraciones a Telecinco.

El 'Tramabús' como instrumento para "decir la verdad"

En este sentido, el líder 'morado' ha defendido el Tramabús como instrumento para "decir la verdad" aunque "a veces ofenda". "En este país se ha puesto una diana sobre los ciudadanos, se ha robado y existe una trama mafiosa. Hacía falta a alguien que dijera las cosas como son", ha explicado.

Así, el dirigente 'morado' ha dicho que "en democracia se puede opinar" y que "el hecho de que no te guste algo no significa que no lo puedas decir". "Podemos criticar que haya tabloides que mienten, o a Bárcenas, que era la expresión de una maquinaria corrupta", ha aseverado.

El exministro de Exteriores José Manual García-Margallo --que participa en el programa como tertuliano-- ha recriminado a Iglesias que "una persona leída" como él haya llevado a cabo lo que considera una medida "peligrosa".

"Lo peligroso en una democracia es que gobierne un partido con 850 políticos imputados", le ha espetado Iglesias. "Lo peligroso es que un partido cuya sede fue registrada por la Policía buscando discos duros. Aznar era peligroso. Eso es peligroso, no que pongamos su cara en un bus", ha añadido. Iglesias ha informado también del coste del autobús, que asciende a unos 600-700 euros diarios, cantidad que están sufragando con fondos con los que ya cuenta el partido y no a través de ninguna campaña concreta de captación de fondos.