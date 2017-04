A menos de 24 horas para que Pedro Sánchez formalice su precandidatura a la Secretaría General del PSOE —lo que hará este martes al mediodía—, su equipo de fieles hizo una balance muy positivo de cómo ha transcurrido la precampaña desde que su candidato anunciara en Dos Hermanas su intención de volver a liderar el PSOE; a la vez que insinuaron que están detectando ya presiones jerárquicas para la recogida de avales, que es el proceso que se inicia a partir del jueves.

Uno de los portavoces de esta candidatura, José Luis Ábalos, relató que están teniendo constancia de que muchos militantes avalarán a otras candidaturas distintas a la de Sánchez, aunque les aseguran que contarán con su voto en las urnas. El dirigente valenciano está convencido de que esto se verá cuando se abran las urnas, donde vaticina que habrá muchos más votos a favor de Sánchez que avales, y hasta menos votos que avales presentados por otras candidaturas.

Ábalos indicó que entiende que muchos militantes puedan sucumbir a la presión "para no indisponerse" con el jefe, pero recordó que el voto finalmente es secreto y ahí está la grandeza del proceso. Así, Andrés Perelló apuntó, que en democracia "muchos de los que callan, hablan en las urnas".

No obstante, el equipo de Sánchez indicó que en modo alguno esto perturbará que tengan los avales necesarios para formalizar su candidatura, dando a entender que cuentan con sobrados apoyos. Eso sí, no indicaron cuántos van a presentar oficialmente en Ferraz, como si esto formara parte también de la estrategia.

En este sentido, Ábalos señaló que quieren conseguir un buen número de avales que no ponga en duda la viabilidad de la candidatura —por alguna irregularidad o problema externo—, y a partir de ahí ya decidirán cuántos presentarán oficialmente “para ser competitivos”, indicó.

En principio, se supone que se necesitarán en torno a unos 9.000 avales para ser candidato, es decir, el 5% del censo de la militancia, aunque es una cifra aproximada porque el censo no se cerrará hasta el 28 de abril, y aún hay un buen número de reclamaciones sin resolver.

En cuanto al desarrollo de la precampaña, Ábalos explicó que han realizado 136 actos por toda la geografía española, en los que Pedro Sánchez ha participado en 26 mítines, reuniendo en estos eventos a un total de 35.000 personas. El cálculo general es que entre todos los actos, más de 65.000 ciudadanos se han interesado por escuchar el proyecto de Sánchez para el PSOE.

Sánchez intensificará aún más su agenda, centrándose ahora en actos más en medios de comunicación, pero sin perder la cercanía con la militancia en todo tipo de encuentros. Las grandes ciudades serán ahora su objetivo.

Finalmente, en cuanto al debate, el equipo de Sánchez ha pedido a Ferraz que, cuanto antes, fije una fecha para su celebración, a fin de ordenar el calendario de actos y, a la vez, tener algo de tiempo para prepararlo. En principio, el equipo de Sánchez ve bien la celebración de un único debate en el ecuador de la campaña, pero no se cierra a otras posibilidades.

En cuanto a la financiación, en la cuenta oficial ya del PSOE la candidatura de Sánchez ha recaudado más de 36.658 euros según los datos que le han facilitado desde Ferraz, y el 97% de ellos provienen de militantes. En total, han sido 718 personas las que han aportado dinero para la campaña de esta candidatura, siendo la media de 51 euros.