Cantabria rechaza que atraquen en el puerto de Santander barcos para cargar armas con destino a guerras

El Gobierno de Cantabria ha expresado este lunes su rechazo a que se use el Puerto de Santander para el atraque de barcos para, a su vez, cargar armas destinadas a guerras.

Lo ha manifestado el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín, ante el Pleno del Parlamento, en respuesta a una pregunta de Podemos sobre las medidas que se van a llevar a cabo en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Santander para garantizar que el barco saudí Bahri Hofuf no vuelva a atracar en estas instalaciones, después de que al parecer haya estado durante meses cargando en el Puerto de Bilbao armas y explosivos con destino a la guerra de Yemen.

Así lo denunció recientemente Pasaje Seguro, que creó una petición en change.org para exigir que el buque no atracara en la capital cántabra, y a la que se ha referido en la sesión plenaria el diputado podemita José Ramón Blanco, que ha cifrado en más de 17.000 las rúbricas en contra recogidas hasta ahora.

Al ser cuestionado por este asunto, Martín ha dado dos respuestas, una política y otra técnica. Con la primera, ha expresado el "no" del Gobierno de Cantabria a la guerra de Yemen y al resto de conflicto; el "no" a este barco y a los demás dedicados a los mismos fines; y el "no" a que atraquen en Santander y en el resto de puertos.

Así, ha mostrado el rechazo del Ejecutivo autonómico PRC-PSOE de que se use el puerto santanderino para barcos que atraquen barcos que cargan armas con destino a guerras, más como la de Yemen, que se está "cebando" con la víctimas civiles.

En la parte técnica, el responsable de Industria ha recordado que es la Capitanía Marítima —la "policía" del tráfico marítimo— la que autoriza o no a un barco a entrar en un puerto, que es "un prestador de servicio".

De todas formas, el consejero ha asegurado que trasladarán la postura del Ejecutivo —que se enteró de lo sucedido con este buque saudí "por la prensa"— en el Consejo de Administración de la APS, aunque esto no sea, como ha advertido para finalizar, "garantía de nada".