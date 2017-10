Las cargas policiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil para intentar evitar la votación en el referéndum independentista convocado por la Generalitat de Catalunya ilustran buena parte de las portadas de este lunes de los principales rotativos europeos.

En el Reino Unido, diarios como The Times o The Guardian llevan a su primera plana imágenes de agentes antidisturbios españoles destacando los cientos de heridos durante la jornada. Además, The Times destaca que la policía disparó pelotas de goma contra "electores".

Portada del 'Daily Telegraph'.

En esa misma línea, The Independent habla de "crisis" en Catalunya con "cientos de heridos", mientras The Daily Telegraph la eleva a la Unión Europea tras la "violencia" durante el referéndum catalán. El diario gratuito Metro destaca en su principal titular la "fuerza bruta" de la Policía, y el rotativo independentista escocés The National califica la jornada como "el día de la vergüenza en España".

Portada de 'The Independent'.

También el económico The Financial Times lleva como información destacada en su portada a "los cientos de heridos" tras la intervención policial en el referéndum catalán, y el alemán Frankfurter Allgemeine incluye una imagen de los altercados como la única de su portada de este lunes.

Portada de 'The Financial Times'.

En Francia, el periódico izquierdista Libération destaca en portada "el golpe de fuerza" contra el referéndum ilegal, aunque el diario Le Monde dedica un espacio menor de su primera página prescindiendo de las imágenes de la tensión en Cataluña este domingo.