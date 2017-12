Carlos Sánchez Mato tras su cese: "Los errores son míos. Los aciertos, colectivos"

El hasta ahora delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha afirmado que "ha sido un privilegio trabajar por Madrid", asume como propios los errores" y de los aciertos señala que son colectivos.

"Ha sido un privilegio trabajar por Madrid desde el área de Economía y Hacienda durante estos dos años y medio. Un 10 a todo mi maravilloso equipo y al funcionariado. Los errores son míos. Los aciertos, colectivos", ha escrito en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha cesado a Carlos Sánchez Mato y ha colocado en su lugar a quien fue responsable de Hacienda como concejal de IU en la anterior legislatura, Jorge García Castaño.

La regidora ha firmado el decreto correspondiente ante la decisión comunicada por IU y por el propio Sánchez Mato de que se ausentaría de la sesión plenaria que se celebrará hoy lunes, 18 de diciembre, y que no defendería el Plan Económico Financiero (PEF) que él había elevado al Pleno en su calidad de responsable del Área.



Garzón apoya a Sánchez Mato

El líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha defendido la gestión del exconcejal Sánchez Mato, que también pertenece a la coalición de izquierdas: "Muchas gracias por tu trabajo y dedicación. No tengo ninguna duda de que en todo este tiempo has hecho lo mejor para las clases populares de Madrid y frente a la oligarquía local y estatal". Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha respaldado a Manuela Carmena.

El ya exconcejal también ha recibido otros apoyos de su partido como el de Marina Albiol, eurodiputada en el Parlamento Europeo, y de otras formaciones, como es el caso de Miguel Urbán, de la corriente Anticapitalistas de Podemos. "Mi apoyo y reconocimiento a una persona valiente, honesta y capaz como Carlos Sánchez Mato, comprometida no solo con el cambio en Madrid y la lucha contra la austeridad sino también con la tarea fundamental de la transformación social", ha publicado Urbán en Twitter.

Ganemos rechaza el PEF

Ganemos Madrid cree que "ceder ante los recortes" del Plan Económico Financiero (PEF) es traspasar "la línea roja" del programa de Ahora Madrid, que impone una "política austericida" así como consideran que desde la capital se debe "encabezar la batalla" por la autonomía de las corporaciones municipales".

En un comunicado, la formación ha señalado que el PEF, "impuesto por el Ministerio de Hacienda", supone "importantes recortes", en especialmente en las partidas de inversión del Ayuntamiento durante el 2018. A su parecer, "imposibilita el reequilibrio territorial norte-sur" de la ciudad y "elimina toda capacidad de llevar a cabo políticas de inversión y social".

Además, consideran que supondrá un "incumplimiento de los compromisos adquiridos en materia de empleo público, poniendo en riesgo la creación de nuevos puestas de trabajo y otras mejoras laborales".

Des su perspectiva "la victoria" del Ministerio es doble: "desacredita a Ahora Madrid, impidiendo que cumpla con sus compromisos en las inversiones sociales y logra que el Ayuntamiento gestione y formalice sus propios recortes". "El Gobierno del PP no puede consentir que un Ayuntamiento gestionado por una candidatura municipalista demuestre que las cosas pueden hacerse dentro de los límites impuestos por la Ley de Estabilidad y que a la vez lo haga cumpliendo con los compromisos en inversiones sociales y en servicios públicos", ha resaltado para a continuación.

Madrid, debe ser, para Ganemos, "ejemplo" y encabezar "la batalla por la autonomía de las corporaciones municipales". "La aprobación de este injusto PEF, no sólo ahoga a Madrid, sino que impide toda capacidad de rebeldía de los municipios que apuestan por una política centrada en las personas y no en el pago de la deuda ilegítima. Si Madrid no da la batalla, se cerraría la oportunidad de apostar por una política transformadora", ha dicho a continuación

Por todo ello, Ganemos se manifiesta en contra de la aceptación del PEF impuesto por el Ministro Montoro y se sumará a todas aquellas iniciativas ciudadanas que surjan para defender la autonomía política y financiera del Ayuntamiento de Madrid y de todos los demás municipios que trabajan contra los recortes y por el bien común.