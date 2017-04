Carmena, tras la dimisión de Aguirre: "todo un Gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha manifestado este lunes que la marcha de la exportavoz del Ayuntamiento de Madrid Esperanza Aguirre demuestra que "todo un Gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal".

Así lo ha aseverado la regidora madrileña en un tuit colgado después de que Aguirre haya presentado su dimisión por su culpa 'In Vigilando' con el expresidente madrileño Ignacio González, en prisión por el 'caso Lezo' que investiga una trama de corrupción en la gestión del Canal de Isabel II.

"El cáncer de la democracia es la corrupción. Con la marcha de Aguirre vemos que todo un Gobierno y el PP se sostenían en una trama criminal", ha escrito la alcaldesa de Madrid en su cuenta de Twitter.

"No se puede decir más claro", ha opinado el segundo teniente de alcalde y delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, también en Twitter.

El tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, ha pedido que la dimisión de Aguirre "no haga parecer que hay un PP diferente" y que "no puede quedar impune el saqueo a lo público".

El concejal de Centro y Chamberí, Jorge García Castaño, defiende que Aguirre "no cae por otro motivo que por haber perdido el poder institucional". "Hay que sacarles de las instituciones que les quedan", insta en Twitter. El edil de Fuencarral-El Pardo y Villaverde, Guillermo Zapata, cree que el problema es "la receta del PP: crecimiento económico, privatizaciones y deuda sobre un lecho de corrupción".

La concejala de Carabanchel y Latina, Esther Gómez, defiende que Madrid se merece unas instituciones en las que se pueda confiar y que la dimisión de Aguirre "no exime al PP". Desde Usera y Arganzuela, Rommy Arce reclama "que se disuelvan" y que Madrid "se moviliza contra la mafia" porque no permitirá que el PP "siga expoliando y lucrándose de lo público".

El concejal de Moratalaz y Salamanca, Pablo Carmona, opina que el hecho de que Aguirre dimita por los casos de corrupción quiere decir que esto sólo es el principio.

Rita Maestre: es "cómplice del saqueo" por "mirar a otro lado"

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha declarado que la dimisión de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, "no es suficiente" y que es "cómplice del saqueo" de las instituciones, aunque no se haya enriquecido por ello, por "mirar a otro lado".

A eso ha añadido que la "época negra del saqueo del PP no termina aquí", que no se puede hacer "borrón y cuenta nueva" porque "no es la operación Lezo, Gürtel o Púnica sino la operación del Partido Popular, que de manera sistemática ha saqueado las instituciones".

Maestre ha señalado en rueda de prensa que "limpiar las instituciones es desalojar al PP". En su cuenta de Twitter ha añadido que Aguirre primero fue derrotada en las urnas y ahora por las "maquinaciones de Génova". "No echaremos de menos su gestión pero no basta para blanquear al PP", ha rematado.

Aguirre ha presentado su dimisión por no haber "vigilado" al que fuera presidente de la Comunidad, Ignacio González. La popular ha declarado en una breve comparecencia de prensa sin preguntas que se siente "traicionada" y "engañada" por González.

"Asumo la responsabilidad que me corresponde por no haber descubierto antes lo que ahora han descubierto la Guardia Civil y el juez", ha señalado.

Maestre, en nombre del Gobierno municipal, no se cree las explicaciones de Aguirre. "Pocos madrileños se creen que no sabía nada ante las reiteradas denuncias y pruebas que tenía desde 2008 sobre hechos irregulares relativos al dinero públicos". Para la edil, la "explicación más sincera" es que "miró para otro lado, aunque no participara de manera directa en ese enriquecimiento" pero que eso le hace "cómplice en ese saqueo".

Causapie (PSOE): "Espero que no vuelva"

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Consistorio, Purificación Causapie, ha remarcado que "Aguirre se ha ido acorralada por la corrupción". "Espero que sea la definitiva y no vuelva", apostillaba la líder socialista, insistiendo en que su grupo no puede "creer que no supiera nada". "No ha asumido todas las responsabilidades que debería. Tiene que dar explicaciones sobre financiación irregular" del PP, apostillaba.

Villacís (C's) pide no engañarse: "No es el caso Aguirre, es el caso PP"



La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha afirmado que se engaña quien piense que esto es el caso Aguirre. "No es el caso Aguirre (...) es el caso PP".

Del Partido Popular ha asegurado que "es un partido que está dispuesto a sacrificar a peones" e "incluso a reinas", en referencia a Aguirre, pero que lo hace "buscando su propia supervivencia", mientras que de la ya exportavoz del PP en el Consistorio ha dicho que estaba "acorralada" por la corrupción tras la detención y el encarcelamiento del expresidente madrileño Ignacio González.

Villacís ha pedido a los ciudadanos el "único castigo que vale": no inmunizarse ante la corrupción y retirar su confianza al Partido Popular en las urnas. "Lo que me vale es que no vuelvan a tener la confianza de los madrileños porque es evidentemente que no se lo han ganado".

Villacís atribuye la remisión del informe sobre el Canal de Isabel II a la Fiscalía por parte de la presidenta autonómica Cristina Cifuentes a la presión de los tres grupos regionales en la Asamblea: Ciudadanos, Podemos y el PSOE.