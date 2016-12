Carmena pacta con el nuevo ministro de Fomento una comisión sobre el futuro de la operación Chamartín

MADRID.- El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado una comisión conjunta de trabajo sobre el proyecto en Madrid de prolongación de la Castellana, la antigua operación Chamartín, de la que formarán parte su Departamento, el Consistorio, la Comunidad, ADIF, Distrito Castellana Norte y la comunidad de propietarios de Malmea, con el liderazgo del Ayuntamiento.



De la Serna, que ha mantenido este miércoles una reunión con Carmena en el Ministerio, ha señalado que la comisión será convocada por el Ayuntamiento antes de Navidad. Lo que se busca es "una propuesta de acuerdo" entre las distintas opciones presentadas. "No queremos que esto sea un bla bla bla y perdamos el tiempo en discusiones internas. Antes de Navidad se podrá convocar esta reunión", ha declarado el ministro, que ha destacado que tanto él como la alcaldesa estaban "cien por cien de acuerdo" en que "había que hacer algo". "Lo peor sería no hacer nada" en lo que es "un gran factor de oportunidad", ha destacado.







Tanto el ministro como la alcaldesa han puesto el acento en la palabra "consenso". "Acordamos que es imprescindible retomar el diálogo y abrir una etapa en la que entre todos busquemos puntos de encuentro en la que todas las partes se sientan cómodas", ha declarado el titular Fomento. Carmena ha recordado que Madrid Puerta Norte, planteado por el gobierno municipal de Ahora Madrid, es una propuesta abierta, no un proyecto.



Esa "búsqueda del consenso que guía a ambas administraciones" se materializará en esta comisión en la que estarán representadas todas las partes implicadas para "trabajar en una propuesta de acuerdo" siendo el Ayuntamiento el que tiene la responsabilidad de liderarla. Íñigo de la Serna se ha acogido a la "prudencia" que debe primar en este proceso, al que se debe acudir "con la mente abierta. "No digo que vaya a ser fácil pero hay voluntad", ha asegurado.

Carmena: El Ayuntamiento "tiene costumbre y sabe negociar"

Manuela Carmena ha afirmado que el Ayuntamiento "tiene costumbre y sabe negociar bien". Su experiencia es amplia en alcanzar acuerdos y no sólo por estar en un gobierno en minoría sino por el contexto actual general, un mundo que "exige escuchar". La primera edil ha defendido el urbanismo hecho por el Ejecutivo municipal, que "ha ido solucionando problemas enquistados como el Mahou-Calderón, Canalejas, el estadio Bernabéu...".



Sobre la antigua operación Chamartín, la regidora ha defendido que "no se puede seguir con una situación de empantanamiento como la de los últimos 20 años", con una "llaga en el norte de Madrid" que hay que resolver con "una visión amplia". La alcaldesa no ha escondido su "alegría" por "haber encontrado el camino correcto".



La buena sintonía entre ambos ha sido evidente, muy diferente del ambiente que se respiraba en las dos reuniones previas con la anterior titular de Fomento, Ana Pastor. Sin embargo, Manuela Carmena ha llamado a acudir a esa comisión "para que salga nuevo" y para lo que es necesario "no pensar en un pasado" sino centrarse en "construir lo que Madrid necesita". "Antes de hablar de diferencias hay que hablar de lo que necesita Madrid", ha recetado la primera edil.



Preguntados por la judicialización de la situación, el ministro de Fomento ha contestado que confía en que se alcance un acuerdo que se adelante al recurso judicial. También ha abierto la puerta a la posibilidad de prorrogar el convenio, que tiene como fecha tope el 31 de diciembre. Carmena, con su pasado como jueza, ha afirmado que los tribunales "están deseando que los ciudadanos lleguen a acuerdos".

Cifuentes dice que no será un impedimento para un acuerdo

Por su parte, la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, ha afirmado este miércoles que la Comunidad de Madrid no será un impedimento para la Operación Chamartín si las demás administraciones llegan a un acuerdo de mínimos.



Así se ha manifestado Cifuentes preguntada por la reunión entre la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para abordar la prolongación de la Castellana y el proyecto municipal Madrid Puerta Norte. "Llegar a un acuerdo es imprescindible, ahora bien, fácil no es. Se habían tardado veinte años en llegar a un acuerdo sobre ese ámbito y ahora empezar de cero es complicado", ha considerado.





Cifuentes ha esperado que se desbloquee la Operación Chamartín, que ella considera "muy necesaria porque va a suponer la creación de muchos puestos de trabajo". De hecho, ha precisado que con el proyecto inicial, Distrito Castellana Norte (DCN), promovido por BBVA y Constructora San José, se preveía la creación de 120.000 puestos de trabajo.