El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps ha negado este viernes en su declaración como investigado ante la jueza que instruye las presuntas irregularidades en la gestión de la F1 en València que nunca ningún responsable de la organización le dijo que el proyecto fuera una ruina e igualmente ha negado que negociase con el magnate de la competición, Bernie Ecclestone, los contratos.

Así lo ha manifestado el exjefe del Gobierno valenciano durante su comparecencia como investigado en el juzgado, en la que se ha desentendido de los aspectos técnicos de la competición y ha descargado en los trabajadores la responsabilidad de las contrataciones.

En el exterior, al término de la declaración, ha defendido ante los medios que el Gran Premio de València es "el proyecto más rentable de la historia de la Comunidad Valenciana, sin lugar a dudas".

Durante su declaración ante la jueza que instruye el caso, Camps ha respondido a todas las partes presentes y ha basado su testimonio en negar la comisión de cualquier delito o irregularidad. En este sentido, se ha desentendido completamente de todos los aspectos técnicos de la competición y ha descargado en los trabajadores la responsabilidad de las contrataciones.

Además, ha asegurado que nunca ha hablado con el magnate de la F1 Bernie Ecclestone de contratos ni de aspectos económicos y que mantenía con el empresario una relación protocolaria. En este punto, ha negado que nunca nadie le hubiera informado de que la F1 fuese inviable económicamente o "ruinosa", tal y como afirmó este pasado jueves en su declaración el expiloto Jorge Martínez 'Aspar', quien explicó que en el año 2009 ya advirtió al entonces vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, de que organizar el Gran Premio era \"ruinoso\" y generaba muchas pérdidas.

Un reciente informe de la Udef entregado al juzgado refleja la intervención directa de Camps en 2010 en las negociaciones entre Formula One Administration y la Generalitat para el nuevo contrato, a partir de las instrucciones que dio a Reyero y manteniendo reuniones con Ecclestone para acordar las nuevas condiciones del contrato, que se concretan en el cambio de nombre de la prueba a Gran Premio de España en cuanto estuviera disponible, que el contrato entre APM y Valmor se extendería hasta 2021 y que el canon se mantendría hasta 2014 y, a partir de ahí, se incrementaría anualmente en función del IPC de EEUU.

De hecho, señala el informe que en agosto, a pesar de ser periodo vacacional, Camps estuvo abordando la nueva estructura financiera necesaria para asumir un contrato a largo plazo, y planteó dudas sobre cuándo podrían aplicar el nuevo nombre y las facturas al tratarse precisamente de un contrato a largo plazo.

Reyero traslada a Ecclestone que estaban buscando la fórmula para generar una nueva estructura financiera que le presentaría Camps en una reunión en Londres el 18 de noviembre de ese 2010 y le trasmite que tiene el compromiso "personal" del entonces presidente. Para preparar esa cita, el 11 de noviembre la negociadora envía un correo al equipo del magnate con el fin de concertar un almuerzo.

"Los valencianos no podemos estar por encima de los catalanes"

A su salida de la Ciudad de la Justicia, el exjefe del Consell ha lamentado que "alguien cortó la F1" en València porque "el proyecto era a larguísimo plazo" y "Barcelona continúa haciendo la F1 y yo no sé por qué los valencianos no podemos tener F1 y Catalunya sí". A este respecto, se le ha preguntado si hubiera acabado siendo rentable si no se hubiera "cortado" el proyecto, a lo que el expresidente ha reivindicado: "Es el proyecto más rentable de la historia de la Comunitat Valenciana, sin lugar a dudas"

En opinión de Camps, la organización del Gran Premio de València está en los juzgados porque "un buen día los señores de Compromís dijeron 'Valencia no puede tener F1 porque los valencianos no podemos estar por encima de los catalanes, porque si no nuestro proyecto se viene abajo".

Así, ha insistido en que Compromís "es consciente de que cuanto menos Valencia y más Barcelona, los países catalanes tienen más opciones de ser verdad". "Cuanto menos Barcelona y más fuerte es València, Catalunya y su capacidad de expansión hacia el sur se impide mucho más", ha agregado.