PSOE, Ciudadanos y Podemos han reaccionado a la decisión del Tribunal de la Gürtel de citar a declarar a Rajoy como testigo para explicar la financiación B del partido mientras él era secretario general.

El PSOE, en palabras del portavoz económico en el Congreso, Pedro Saura,

entiende que es "normal" y "obvio" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sea llamado a declarar, pero ha añadido que también debería hacerlo en sede parlamentaria.

Saura ha asegurado que ve normal la citación de Rajoy cuando han declarado otros secretario generales del PP y cuando él, además, dirigió varias campañas electorales de su partido. "La caja B del PP es una asignatura pendiente de la democracia española y el señor Rajoy tendrá que dar explicaciones", ha defendido.

El portavoz ha reivindicado también que el presidente del Gobierno acuda al Congreso, lo que podría solicitarse en alguna de las comisiones de investigación que se van a poner a trabajar en los próximos meses, una sobre el sistema financiero y otra sobre la financiación del PP.

Saura ha recordado que el PSOE ha venido reclamando esas explicaciones en el Congreso de Rajoy y de otros dirigentes 'populares'. "Tienen que explicar a los españoles las consecuencias de la financiación irregular y la caja B del PP", ha dicho.

Pedro Sánchez, ex secretario general del PSOE y aspirante a la reelección, ha preguntado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuándo asumirá las responsabilidades políticas por el caso Gürtel.

"¿Para cuándo las responsabilidades políticas?", ha preguntado Sánchez a Rajoy en Twitter, poco después de conocerse que el jefe del Ejecutivo tendrá que declarar como testigo.

Podemos espera que asuma responsabilidades

Dirigentes de Podemos han calificado este martes de "vergüenza nacional" y de "humillación para el pueblo" el hecho de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga que declarar como testigo en el juicio por la primera época de la trama de corrupción 'Gürtel'.

Rajoy declarará como testigo ante el tribunal por el caso Gürtel. El "no me consta" no da más de sí. Es una vergüenza nacional. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 18 de abril de 2017

De "vergüenza nacional" lo ha calificado, en su cuenta de Twitter, el ex número dos del partido, Íñigo Errejón, que ha opinado que ahora se demuestra que "el 'no me consta' no da más de sí".

"Gobernantes así son una humillación para nuestro pueblo. Un yugo", ha escrito, por su parte, el secretario general del partido en Madrid, Ramón Espinar, que ha aprovechado para pedir una reflexión sobre si "quien blanquea un partido imputado y a su Presidente con su voto o su abstención merece alguna confianza como alternativa".

Rajoy declarará como testigo sobre financiación ilegal de su partido.



Gobernantes así son una humillación para nuestro pueblo. Un yugo. — Ramón Espinar 🖐🏼 (@RamonEspinar) 18 de abril de 2017

También se ha sumado el alcalde de Cádiz, José María González, ha apostado por que la declaración de Rajoy ante el juez será "no me consta", según ha dicho en Twitter, donde ha publicado un vídeo del presidente del Gobierno.

Por su parte, los portavoces del partido que viajan este martes a bordo del 'Tramabús' de la formación han considerado "lógico" que Rajoy declare ante el juez, porque "es presidente del PP, del Gobierno, fue ministro". "Luego veremos si tiene responsabilidades pero es necesario que acuda", ha dicho el diputado y guardia civil Juan Antonio Delgado.

"Alguna responsabilidad política o información podrá facilitar al juez como testigo", ha dicho por su parte el ex Jefe del Estado Mayor de la Defensa, José Julio Rodríguez.

Ciudadanos no ve "extraño" que Rajoy tenga que declarar

La portavoz de Ciudadanos y líder de este partido en Catalunya, Inés Arrimadas, ha dicho este martes que no ve "extraño" que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tenga que declarar por la Gürtel: "No nos extraña con los casos de corrupción que tiene el PP", ha aseverado.

Así, se ha expresado la dirigente 'naranja' en rueda de prensa después de conocer que el tribunal que preside Ángel Hurtado haya decidido, por mayoría de dos a uno, llamar a declarar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por el caso Gürtel, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se habían opuesto.

En esa línea, Arrimadas ha hecho hincapié en las medidas que está impulsando Ciudadanos "para luchar contra la corrupción". "Esto demuestra la necesidad de las medidas que está impulsando Ciudadanos en el Congreso para luchar contra la corrupción"., ha defendido.



"Rajoy está dispuesto a colaborar con la Justicia"

Fuentes de Moncloa han asegurado al ser consultadas que Mariano Rajoy respeta las decisiones judiciales y está dispuesto a colaborar con la Justicia, tras se llamado a declarar como testigo en la Gürtel.

Fuentes de Moncloa han indicado a Europa Press que "siempre" respetan las decisiones judiciales y "nunca" las comentan. Además, han señalado que "siempre" han estado dispuestos a colaborar con la Justicia, "como no puede ser de otra manera".

Las mismas fuentes del Ejecutivo no han precisado en este momento cómo podría ser esa declaración como testigo de Mariano Rajoy en el 'caso Gürtel' y si podría hacerla por escrito desde su despacho.