El ex duque de Palma, Iñaki Urdangarin, su ex socio, Diego Torres, el ex presidente del Govern, Jaume Matas, el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y Manos Limpias han presentado sus respectivos recursos ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del caso Nóos de la Audiencia Provincial de Palma.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Baleares este viernes, el plazo para anunciar los pertinentes recursos en la Sección Primera de la Audiencia termina hoy a las 15.00 horas.