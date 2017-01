Catalá no cree que Trillo deba pedir perdón por el accidente del Yak-42 porque "no tuvo responsabilidad"

MADRID.- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha defendido este lunes que el Gobierno y concretamente el exministro de Defensa Federico Trillo, no tienen que pedir perdón por el accidente en mayo del 2003 del Yak 42 en el que fallecieron 62 militares españoles, porque no quedó acreditado judicialmente que tuvieran responsabilidad en el mismo.



Así se ha expresado Catalá antes de participar en unas jornadas de Compliance Officers en las que ha expresado que la responsabilidad sobre este asunto la tiene que establecer quien tenga competencias para ello si bien esto no implica que el Ejecutivo siga mostrando cercanía con las víctimas, en este caso con los familiares de los militares fallecidos en el accidente.



"El concepto de perdón va asociado a la responsabilidad, a la culpa y en este caso judicialmente tanto en vía civil como penal no se han acreditado responsabilidades por parte del gobierno de entonces, ni el ministro de entonces; sin abandonar nunca la cercanía a las víctimas, nuestro afecto y ayuda que nos ha caracterizado durante toda la legislatura", ha subrayado.



Además ha dicho que no cree que el Gobierno ni el Partido Popular hayan eludido "nunca" su compromiso con las víctimas motivo por el cual, ha añadido, se aprobó el Estatuto de la Víctima en 2005.



"Nuestra cercanía a los que han sufrido la pérdidas de familiares y personas queridas en este caso es absoluta y si la causa del accidente hubiera sido una mala actuación de la administración por supuesto que hay que asumirla", ha sentenciado una semana después de conocerse el dictamen del Consejo de Estado que señaló al Ministerio de Defensa como responsable de lo ocurrido en mayo de 2003.

Zoido defiende que Trillo vuelva al Consejo de Estado

El ministro el Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido este lunes que el embajador en el Reino Unido, Federico Trillo, pueda volver a su puesto como funcionario del Consejo de Estado a pesar de dicho informe.



En una entrevista en Antena 3, Zoido ha destacado la "celeridad" con la que la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha convocado a las asociaciones de víctimas del Yak-42, además de anunciar que dará explicaciones sobre esta cuestión en el Congreso de los Diputados.



"Hasta donde yo sé, el dictamen del Consejo de Estado viene a contestar a reclamaciones de las asociación de víctimas", ha señalado Zoido, que ha hablado del Yak-42 como un "tema resuelto en vía judicial" responsabilizando a los pilotos, y no al Gobierno, del accidente en el que fallecieron 62 militares españoles. "No hay nada nuevo", ha enfatizado al respecto.



Zoido ha enclavado el cese de Trillo como embajador en el plan de renovación de 71 delegaciones en el exterior, apoyando su "reingreso en su plaza como funcionario en el Consejo de Estado". "No tiene ninguna responsabilidad penal", ha insistido antes de pedir que no se "extralimite la responsabilidad" del exministro de Defensa "por el hecho de que el dolor siga existiendo en la cabeza y el corazón de esas familias".



El titular del Interior ha lamentado el fallecimiento de los militares españoles en 2003, una de las mayores crisis a las que se enfrentó el Gobierno de José María Aznar, destacando los cambios en los protocolos en este tipo de desplazamientos. "Por lo menos se han ido tomando medidas para que no vuelva a suceder", ha señalado.



Zoido se ha remitido, en este sentido, a las explicaciones que ofrecerá Cospedal en su calidad de actual responsable del Ministerio de Defensa. Según él, su compañera de Gabinete "ha demostrado capacidad y suficiencia desde el punto de vista del trabajo y la responsabilidad política".