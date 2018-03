El Zapatero del talante, del optimismo, de la sonrisa permanente y de las ganas de ganar volvió a escucharse en las filas del PSOE este jueves, durante la primera masterclass de la “Escuela de Gobierno” organizada por los socialistas, y sus mensajes levantaron varias ovaciones que últimamente no suelen ser muy habituales en el partido.

Durante más de hora y media, el expresidente del Gobierno hizo un amplio repaso a cómo ve él la situación del país, del partido, de Europa y del mundo, no ahorrándose consejos y, a la vez, reivindicando su gestión al frente del Ejecutivo, una espinita que parece que sigue teniendo clavada.

Zapatero recordó que el PSOE es el partido del consenso y de los pactos y, por ello, delante de Pedro Sánchez, que acudió a escuchar su intervención, le propuso que los socialistas tienen que estar en dos grandes acuerdos.

El primero lo circunscribió en la necesidad de busca una salida a la situación de Catalunya y al modelo territorial. El expresidente aplaudió la iniciativa de Sánchez de abrir sendas comisiones para estos debates, pero advirtió de que para cualquier avance “tiene que haber un amplio consenso”.

Zapatero se mostró convencido en cuanto a Catalunya, “sólo el diálogo, el entendimiento y el acuerdo nos llevará a refundar un modelo territorial, que hay que hacer con Catalunya y con la gran mayoría de fuerzas políticas”, afirmó En su opinión, no se ha podido hacer antes por los “gravísimos errores” que han cometido los partidos independentistas, “y ese momento va a llegar más tarde lo que debería, pero llegará. Y el PSOE tiene que estar ahí”, dijo.

Zapatero dio por hecho que cualquier acuerdo pasa porque Catalunya siga en España, “porque la democracia es una promesa de vivir juntos, de no ruptura, porque una ruptura es un fracaso”. Por ello, criticó los llamamientos a que decidan los catalanes y que se planteen como lo más democrático, “esa es la solución fácil, y en democracia las soluciones fáciles nunca son las mejores, y no es la mejor opción porque crea enfrentamiento. Hay que renovar un acuerdo de identidad con Catalunya, hay que reformas competencias, ver la posición de Catalunya en Europa, y hay que sentarse para hablar de todo ello. La ruptura es un fracaso colectivo, de quienes la promueven y de quienes la puedan llegar a aceptar, y España desde 1978 no acepta fracasos colectivos”, sentenció.

El otro gran acuerdo que propuso en el terreno político fue sobre el modelo productivo de España y de protección social, que consideró más necesario que nunca ahora que está de actualidad el debate de las pensiones. “Y si el PP no lo acepta, hay que proponérselo a la sociedad”, afirmó.

Zapatero, que fue presentado como el presidente de la paz y de la igualdad, prometió contar algún día “datos para la historia” de cómo fue el fin de ETA que, según dijo, es su máxima satisfacción como dirigente. Y, en cuanto a la igualdad, el expresidente se permitió bromear con el lazo violeta que se colocó Rajoy en la chaqueta el 8-M. “Recordad lo que me dijeron cuando dije que hay que ser primero feminista y luego socialista. Y lo sigo manteniendo: el socialismo sin el feminismo, no es nada”.

Y aprovechando esta reflexión y al ser preguntado qué le hubiera gustado hacer en el Gobierno que no hizo, Zapatero dijo arrepentirse de no haber dado un combate más duro contra la trata de mujeres. “Me quedó por hacer algo contundente contra la prostitución. Algo más positivo”, confesó. Y, a continuación, pidió a su partido que lo haga ahora. “Me gustaría ver al PSOE encabezando esa batalla”.

Finalmente, al ser preguntado por sus claves para ganar las elecciones, Zapatero no dudó en destacar dos aspectos: que el partido esté unido y cohesionado –“y a eso todos tenemos que contribuir”, apostilló- y tener la convicción de ganar, algo de lo que presumió que siempre había tenido desde que fue elegido secretario general del PSOE en el año 2000.

Zapatero dijo que no hay que situarse ni más a la izquierda ni menos, ni dirigirse especialmente a un colectivo concreto, “ganar es tener un proyecto de país coherente, solvente y convincente. Es hacerse cargo del país. Tejer el mayor número de alianzas sociales y dirigirse al interés general”, explicó.

Zapatero indicó que cuando el PSOE se pone las pilas gana, “y sabemos ponernos las pilas”, arengó. Por ello, rechazo las encuestas publicadas, “pero qué broma es esa de que Ciudadanos es la alternativa. Aquí la única alternativa es el PSOE. Es la única izquierda para gobernar, porque ya está claro que no podrán hacerlo los nuevos compañeros, y le digo nuevos compañeros porque querrían ser socialdemócrata”, ironizó en clara referencia a Podemos.

Por ello, reclamó que el proyecto político de mayor superioridad es la socialdemocracia, “porque es la que redistribuye, la respuesta y la salida” y acabó pidiéndole al PSOE que cambie las encuestas, “porque ese poder lo tenemos nosotros”, concluyó.