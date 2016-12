Cerca de mil personas piden la dimisión del alcalde de Alcorcón tras sus insultos contra las feministas

MADRID.- Cerca de un millar de personas han recorrido las calles de Alcorcón para exigir al alcalde de la ciudad y diputado autonómico, David Pérez, su dimisión por el discurso que pronunció sobre las feministas en el VI Congreso Nacional de Educadores Católicos.



En la manifestación, integrada por seis colectivos de mujeres del municipio y bajo el lema 'Ni amargadas, ni rabiosas. ¡Feministas orgullosas!', han coreado lemas como "Machismo es terrorismo" o "Pérez dimisión".









Una de las portavoces ha señalado que "no hay derecho a que el alcalde ejerza su puesto institucional para vejar a la mitad de la población e insultarla y hacer una apología de una ideología que ya se ha cobrado 90 víctimas en lo que lleva de año".



En la cabecera sólo han estado mujeres para evitar, han dicho, que la manifestación se politizase.

​

Si @DavidPerez, alcalde de Alcorcón, mira este vídeo podrá comprobar lo numeroso y variado de las personas a las que ha insultado pic.twitter.com/YNyB0WaHuZ — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 3 de diciembre de 2016



"Hemos pedido que en la cabecera sólo estuviesen mujeres y que no hubiera formaciones políticas porque esto es una manifestación ciudadana de mujeres feministas. No queremos que sea de ningún partido concreto porque aquí hay de muchas ideologías, cada una tiene su lucha", han subrayado.

​

La plaza del Ayuntamiento de Alcorcón llena de feministas orgullosas @davidperez. Alcorcón merece un alcalde que respete a sus ciudadanas pic.twitter.com/zgQw4D106w — Podemos Com. Madrid (@PodemosCMadrid) 3 de diciembre de 2016

La manifestación se decidió el lunes y se convocó el martes "tan rápido como se pudo", obteniendo la respuesta positiva de la Delegación del Gobierno, según han afirmado.



Desde la coordinadora insisten en reivindicar la petición de dimisión que fue aprobada este miércoles por todos los grupos de la oposición durante el pleno municipal y han vuelto a exigir al regidor que "se retracte de sus palabras".



Pese a que la moción de reprobación salió adelante con 17 votos a favor y 10 en contra -los del PP-, Pérez ha ignorado el acuerdo de la oposición y se ha remitido a que "ya ha pedido disculpas y que ha dicho que se ha podido equivocar", recalcando además que él "no es ningún machista ni lo ha sido jamás".



"La primera respuesta después de las primeras críticas fue llamarnos hienas y decir que no le llegábamos a los talones, eso no son disculpas", ha subrayado la portavoz de la coordinadora, quien ha remarcado que "siempre estarán enfrente de ese tipo de pensamientos y de declaraciones" y no descartan más movilizaciones.



Además, han anunciado que continuarán con las reivindicaciones hasta que el alcalde quiera dimitir. "Estamos aquí para decir basta ya, porque no vamos a aceptar estos comportamientos. Todavía no te puedo que haremos pero si no dimite seguiremos protestando", han explicado.