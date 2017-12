La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha aclarado este miércoles que no ve al Ayuntamiento de Madrid como una de las entidades locales "más incumplidoras" en lo que se refiere a las reglas fiscales. De hecho, han asegurado que no se encuentra en una mala situación y que su evolución ha sido correcta, por lo que no entienden por qué se tomó la decisión "del seguimiento semanal de sus cuentas" desde el ministerio de Hacienda.

Las declaraciones la han realizado en la presentación del Informe sobre las Líneas Fundamentales de los Presupuestos de 2018 de las Entidades Locales y tras el cese del responsable de Hacienda y Economía, Carlos Sánchez Mato. La alcaldesa Manuela Carmena tomó la decisión de destituir al concejal después de que este rechazara apoyar el Plan Económico y Financiero (PEF) que el Ayuntamiento había elaborado para cumplir con la regla de gasto impuesta por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El ministerio de Hacienda llegó a intervenir en las cuentas del Ayuntamiento exigiendo un reporte semanal de los gastos municipales tras haber rechazado en tres ocasiones el PEF presentado en Madrid. Una medida que AIReF, el organismo que audita las finanzas de sus administraciones públicas, ha aclarado que no ve "por qué se llevó a cabo" ya que la situación de las cuentas "no era mala".

"Madrid ha elevado su contribución al superávit y reducido la deuda en los últimos años"

De hecho, la entidad ha explicado que se había conseguido reducir la deuda y que no es una de las ciudades más incumplidoras de las reglas fiscales: "Madrid ha elevado su contribución al superávit acumulado de las entidades locales y han reducido su deuda en los últimos años".

Por lo que no ve en sus presupuestos, a nivel de cumplimiento de las reglas fiscales que se establecen en la normativa de estabilidad, ningún motivo para desencadenar esa medida ni por el cual deba "singularizarse" con respecto a otras entidades locales.

La Airef también ha explicado que aún no conoce aún el PEF de Madrid aprobado ayer, que planea incumplir en 100 millones de euros la regla de gasto en 2017 a cambio de acatar la limitación a la inversión el próximo año.