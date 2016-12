El cierre del grifo de gasto en julio retrasa el reparto de las ayudas al Sida de 2016

EL BOE NUESTRO DE CADA DÍA.- El BOE recoge este lunes un extracto de la resolución que amplía el plazo para el reparto de las ayudas a entidades sin ánimo de lucro para la prevención y control del VIH y el Sida en 2016. Así, aunque la distribución debía haber sido aprobada como máximo el pasado viernes 2 de diciembre, las entidades que se postularon deberán esperar algo más para saber si han resultado adjudicatarias y, por tanto, para recibir estas subvenciones, destinadas a financiar programas efectuados en 2016. En concreto, el nuevo plazo da hasta el 2 de marzo, tres meses mas, el máximo que permite la ley de subvenciones.



La convocatoria se publicó en el BOE del dos de junio de este año. Desde entonces, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad tenía seis meses para resolver y decidir el reparto de estas ayudas. Este 5 de diciembre, tres días después de esa fecha, comunica vía BOE de nuevo que ese plazo no se cumple. La causa de ese retraso, según la resolución publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, es el cierre del grifo de gasto en julio.



Así, los expedientes de estas ayudas, aunque la partida estaba aprobada en los presupuestos, no pasaron por el filtro previo antes del 29 de julio, fecha límite para incluir gastos tras el adelanto de este año. La Dirección General encargada de estas ayudas pidió una excepción, como las aprobadas en otras partidas, para así poder repartir las ayudas. Pero, a fecha de firma de esa resolución, el pasado 23 de noviembre, el Consejo de Ministros no había dado respuesta a su petición. Por lo tanto, según dicho documento, la Dirección General "no dispone de los medios técnicos ni humanos, ni del tiempo suficiente para finalizar la instrucción". Y amplió el plazo.



El mismo día que se acababa el primer plazo, el pasado día 2, el Consejo de Ministros concedió finalmente la excepción del cierre del gasto para estas subvenciones. Demasiado tarde para cumplir los tiempos de esta convocatoria.







El recorte en las subvenciones



En 2012, primer año en el que la convocatoria corría a cargo del gobierno del PP, estas ayudas sufrieron su recorte más severo: pasaron de 3,86 millones a uno y volvieron a niveles de 2004. En los últimos años han vivido un ligero repute, hasta alcanzar los 1,7 millones de 2015 y 2016.