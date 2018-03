Cifuentes intenta acreditar con documentos que las notas de su máster no son falsas

Hace 36 horas, en el Congreso de los Diputados, Cristina Cifuentes se jactaba de ser capaz de comparecer para dar explicaciones incluso en los escenarios más difíciles, pero este miércoles ha apurado al máximo para hacerlo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha despachado con un comunicado tras la revelación por parte del Eldiario.es de que obtuvo su título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con notas falsificadas. Poco después, pasadas las 22.00 horas, la también presidenta del PP madrileño ha asegurado, en su única entrevista hoy -en Onda Cero-, que no va a dimitir: "Si alguien piensa que voy a dar un paso atrás se está equivocando".



Cifuentes ha difundido varios documentos, entre ellos el resguardo de haber pagado el título (en 2014, y no durante el curso 2011-2012, cuando se matriculó), así como el acta del trabajo fin de máster, con los datos de los miembros del tribunal y del director de este trabajo. Con ellos pretende acreditar que las notas de su máster no eran falsas, secundando así la argumentación del "error informático", o "error de transcripción", construida por el rector de la Universidad, Javier Ramos. En la comparecencia de Ramos, a primera hora de la tarde, se aprecian varias lagunas.

Cifuentes secunda la versión de la URJC, y apoya su argumentación en el "prestigio" de los seis profesores que afirman que "no hubo irregularidades"

De hecho, el comunicado afirma que la información publicada supone "una grave" acusación, que "carece de fundamento", y que este "error en la transcripción de las calificaciones" no es "inhabitual" -afirma que le sucedió a otras tantas personas, sin concretar-. También sustenta la defensa de estas explicaciones en el "prestigio" de los seis profesores que han asegurado que "todo se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades". El documento que no ha aportado es el trabajo que asegura haber realizado en 2012, que le garantizaba su título en el Máster en Derecho Autonómico de esta universidad.

Además, el texto difundido a última hora de este miércoles contradice las primeras explicaciones que el medio en cuestión atribuía a una portavoz de Cifuentes en su información principal. Entonces, la versión de la presidenta madrileña era que no aprobó en 2012 -como afirma hoy-, y que volvió a examinarse en 2014, sin que existieran registros de haber pagado las correspondientes tasas.

"De las declaraciones del Rector y del profesorado, se desprende que la Universidad cometió un error en la transcripción de las calificaciones al sistema informático en 2012, que se detecta en 2014 en el momento de ir a abonar las tasas de expedición del título, procediéndose a su subsanación", reza el escrito.

Como sostiene el comunicado, en su comparecencia, el director del máster y el profesor de la asignatura Financiación de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, han dado hoy "todo tipo de explicaciones que acreditan que las irregularidades a las que ha hecho referencia un medio de comunicación carecen del más mínimo fundamento".

"¿Por qué voy a dimitir? No ha habido ninguna irregularidad", sostenía la presidenta de Madrid

Por otro lado, el escrito no hace ninguna referencia a las acciones legales que podría emprender Cifuentes por la publicación de estas informaciones. El martes, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Investigación de la presunta financiación ilegal del PP, la presidenta madrileña se revolvió contra Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, por "poner en duda" su "honestidad", y le amenazó con querellarse.

Entonces, Cifuentes afirmó que el diputado naranja sólo podía hacer un comentario de este tipo por gozar de "inmunidad parlamentaria": "Si usted lo hiciera fuera de esta sede parlamentaria le presentaría una querella, como he hecho con Granados", amenazaba.

La "confusión inicial", problema de tiempo

"La información relativa a este asunto constituye una grave acusación, en base a circunstancias que, si se hubiera dado margen para comprobar toda la documentación al respecto, se hubieran podido aclarar", sostiene el texto.

Así, el comunicado enmarca "en este contexto" la "confusión inicial respecto a las dos asignaturas supuestamente pendientes", que según el rector y este escrito, ya había "cursado". "Al no poderse materializar ayer por la tarde la consulta, ni a la interesada, ni a la propia Universidad, se produjo un error de interpretación, que hoy ha podido aclararse tras acceder al expediente académico", apunta el escrito.



Su única entrevista

En su única entrevista este miércoles, Cifuentes se ha reafirmado en las explicaciones incluidas en el comunicado, y ha rechazado dimitir: "¿Por qué voy a dimitir? No ha habido ninguna irregularidad", sostenía, mostrándose "indignada".

Cifuentes no sabe dónde está el trabajo fin de máster: "Supongo que estará en la universidad"

Así, y preguntada por el trabajo fin de máster que no ha aparecido, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reconocido que no sabe dónde está: "Supongo que

estará en la universidad". "He aportado las pruebas" decía, obviando la ausencia de este documento entre los remitidos a los medios de comunicación este miércoles.

En la misma línea, Cifuentes no ha dejado pasar la ocasión de disparar contra el mensajero: sostiene que la publicación de esta información supone "un ataque sin fundamento", "construido sobre la falsedad", que persigue su "criminalización absoluta" y el menoscabo de su "imagen". No ha aclarado si emprenderá acciones legales por este "ataque", pero sí ha acusado a Eldiario.es de "meter la pata"; "especular", o escribir en su "contra".

Sobre la ausencia de explicaciones y de apoyo público por parte del PP, la presidenta madrileña ha negado la mayor y ha asegurado haberse sentido "muy apoyada". También que la respuesta del PP ha sido "la que tenían que tener", y ha querido dejar claro que sobre este tema hablará "lo justo".

Esto supone dejar en el aire si acudirá a la Asamblea de Madrid para abordar esta cuestión, como reclaman todos los grupos de la oposición, en lo que ella prevé que se convertirá en un "linchamiento político".

Documentos aportados por Cifuentes



- Matrícula efectuada en el máster con la relación de las 13 asignaturas, incluyendo el Trabajo fin de Máster



- Certificado del pago de las tasas de expedición del Título Académico Oficial de Máster.



- Certificado Académico Personal, con las calificaciones finales en cada materia.



- Captura de pantalla del correo electrónico en el que Pablo Chico, profesor de la asignatura Financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales, solicita a la funcionaria Amalia Calonge que se subsane el error de transcripción de la calificación de Cristina Cifuentes, con fecha 23-10-2014.



- Acta del trabajo fin de Máster El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana, con la calificación de 7´5 puntos, de fecha 2 de julio de 2012