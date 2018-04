Cristina Cifuentes presume ahora de ser la política que más explicaciones ha dado en la historia, decide obviar las irregularidades de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos, y se envuelve en el respaldo de Mariano Rajoy y del Partido Popular para aferrarse al cargo. "No me he planteado dimitir, no hay razones objetivas para ello";"Tengo el apoyo de mi partido y de mi presidente. Lo tengo indudablemente", afirmaba este martes.

Cifuentes despacha la mayoría de preguntas: "He dado explicaciones sobradísimas"

Tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad, y sin avisar, Cifuentes comparecía en rueda de prensa, teóricamente para responder preguntas, pero en realidad optaba por despachar todas las preguntas que no eran de su interés. O, por usar su lenguaje, las que podrían "alimentar más la polémica": "He dado explicaciones sobradas no, sobradísimas", incidía.

Sin embargo, la presidenta de Madrid sí ha reconocido que el acta de entrega de su trabajo fin de máster (TFM) que ella misma remitió a la prensa "ha resultado ser falsa", y ha evitado confirmar, como había hecho hasta hoy, que efectivamente defendió su TFM ante un tribunal el 2 de julio de 2012. No hay ningún registro documental de que así fuera, aunque así lo ha defendido hasta la fecha la también presidenta del PP madrileño. Tampoco respondía a la pregunta sobre si sigue "buscando" este trabajo, que todavía no ha aparecido.

Por no responder, Cifuentes no aclaraba si seguirá en su puesto hasta la moción de censura del PSOE en la Asamblea de Madrid -sólo ha dicho que le gustaría "finalizar la legislatura"- , que previsiblemente se verá apoyada por Podemos y Ciudadanos. Tiene que votarse antes del 7 de mayo.

La presidenta de Madrid llevaba desde que estalló el escándalo de su máster, "28 días", sin comparecer en la rueda de prensa posterior a la reunión de su Gobierno. Ni ella ni sus colaboradores habían avisado de su presencia. A su juicio, a lo largo de este mes ha sufrido un "escrutinio por tierra mar y aire, mañana, tarde y noche", una situación en la que dice no haber visto "jamás" a otro dirigente político o cargo público.

En otro orden de cosas, y tras la publicación de su carta a la Universidad, en la que renuncia a su máster, Cifuentes ha defendido que es una decisión "personal" y "meditada": "Sinceramente, yo ese máster no lo quiero". La culpa de cualquier "irregularidad", según la presidenta de Madrid, es de la Universidad. Esta ha sido su versión -y la de su partido- en las últimas semanas, y no parece que vaya a modificarla en el corto plazo.

Hernando dice que es "muchísimo más grave" el caso de Toni Cantó

Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha vuelto a pedir este martes la dimisión de Toni Cantó, diputado de Ciudadanos, que se atribuía ser "pedagogo" en su currículum, pese a no tener ningún título como aval.

En declaraciones en los pasillos de la cámara, tras la Junta de Portavoces, Hernando ha afirmado que es "muchísimo más grave" el caso de Cantó: "Aquí el que ha mentido es el señor Cantó"; "Lo de la señora Cifuentes es un título que le han dado en la universidad, que ha pagado, otra cosa son las condiciones en las que le han dado ese título". "La moción de censura está absolutamente injustificada", incidía el portavoz del PP. Pese a todo, Hernando evitaba aclarar si Cifuentes debe o no dimitir.