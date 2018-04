Cristina Cifuentes se lava la manos: si el acta de entrega de su trabajo fin de máster es, efectivamente, falsa, afirma que es la Universidad Rey Juan Carlos quien tendría que dar explicaciones al respecto.

Según El Confidencial, al menos dos de las tres firmas incluidas en el acta son falsas, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid no se moja: "Ni doy validez ni desmiento, porque el acta publicada hoy es la que me remitió el rectorado, y será la Universidad quien tenga que explicarlo", afirmaba este miércoles, en su primera rueda de prensa en dos semanas. Apenas una hora antes, en su comparecencia ante el pleno de la Asamblea de Madrid, ya avanzaba en la misma línea: "Como alumna yo no lo puedo aclarar, debe ser la propia Universidad".

Todo, pese a que la presidenta ha construido parte de su defensa sobre este documento, que su equipo remitió a la prensa tras conocerse el escándalo sobre su máster, hace hoy dos semanas. Este miércoles, Cifuentes ha decidido eliminarlo de la documentación facilitada a los medios de comunicación.

Tras la rueda de prensa, fuentes cercanas a la presidenta autonómica han insistido en que es la Universidad quien puede confirmar o desmentir la veracidad de este documento, y han vuelto a señalar a este centro de enseñanza como responsable de haber enviado los mismos documentos, primero sin sello y posteriormente sellados.

Por otra parte, el acta en cuestión vendría a avalar la entrega del trabajo fin de máster que todavía no ha aparecido. "No he podido encontrarlo aún", apuntaba Cifuentes, afirmando que, desde que cursó el máster, ha pasado por tres mudanzas, y apuntando que todavía tiene "cajas por abrir".

En esta línea, su explicación sobre por qué no lo encuentra en soporte digital, o por qué no tiene ningún correo electrónico que pruebe que lo envió, pasa porque lo habría remitido desde su correo oficial como delegada del Gobierno en Madrid. "Por motivos de seguridad esa cuenta de correo se borró".



(Habrá ampliación)