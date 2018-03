Cristina Cifuentes ha pasado refugiada en su despacho una parte importante de las horas durante las que se ha prolongado el pleno de la Asamblea de Madrid, este jueves: ha ignorado a los trabajadores de medios de comunicación que le seguían por los pasillos, y ha enviado al portavoz de su Gobierno, Ángel Garrido, a dar las únicas explicaciones que ella o su equipo han ofrecido públicamente sobre su máster -más allá de un comunicado, acompañado por algunos documentos-. Mientras tanto, la inmensa mayoría de integrantes del Ejecutivo de Mariano Rajoy se ponían de perfil o evitaban las cámaras, y destacados dirigentes del Partido Popular guardaban silencio.

Pese a ello, Garrido aseguraba este jueves que la presidenta del PP de Madrid ha recibido "el apoyo absoluto" de todo el PP, siguiendo el guión que ella misma trazó en su única aparición en un medio de comunicación en 48 horas: "Me he sentido muy apoyada", sostenía Cifuentes en Onda Cero, a última hora del miércoles.



Pablo Casado también cursó el Máster en derecho público del Estado Autonómico, años antes que Cifuentes

Sin embargo, su imagen de este jueves contrastaba con la instantánea de su llegada al Congreso de los Diputados, el martes, para comparecer en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal de su partido, así como con su salida triunfal, entre fotos y risas con diputados de su partido. Entonces apareció escoltada por el número tres del PP, Fernando Martínez Maíllo, y por el portavoz parlamentario, Rafael Hernando, pero hoy ha sido el vicesecretario de Comunicación de los conservadores, Pablo Casado, quien se ha desmarcado de la tendencia general y ha salido a defenderla.

En una entrevista en el Canal 24 Horas, Casado ha dado por buenas las explicaciones de la presidenta de Madrid sobre las notas que, según publicaba Eldiario.es, fueron falsificadas para que lograse este título. También ha afirmado que Cifuentes cuenta "con todo su apoyo" personal, y con todo "el cariño, respeto y confianza" del PP.

Cifuentes ha pasado atrincherada en su despacho media jornada, y ha enviado al portavoz de su Ejecutivo a rendir cuentas

Se da la circunstancia de Casado también cursó el Máster en derecho público del Estado Autonómico, como confirman a Público fuentes cercanas al vicesecretario de Comunicación del PP. No obstante, Casado finalizó estos estudios en 2008, mientras que Cifuentes lo hizo en 2012 -o en 2014, según su primera versión-.

Cospedal y su tuit sobre la muerte de Cifuentes



Por su parte, desde el Ejecutivo central, era la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quien defendía con más ahínco a Cifuentes: "Las actuaciones de estos días contra @ccifuentes son mezquinas, machistas y miserables. Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal", escribía Cospedal en Twitter.

No todo vale en política. Las actuaciones de estos días contra @ccifuentes son mezquinas, machistas y miserables. Parece que a algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente de tráfico mortal. Retomando sus palabras de ayer: a seguir todavía con más fuerza. — Mª Dolores Cospedal (@mdcospedal) 22 de marzo de 2018

Sin embargo, en esta red social no hay mensajes de apoyo a Cifuentes firmados por el presidente del Gobierno, ni por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Ninguno de los dos ha pronunciado una sola palabra sobre este asunto, dejando pasar la ocasión de respaldar a la presidenta del PP madrileño. Y el grueso del Ejecutivo ha seguido la misma línea.

Ni Rajoy ni Santamaría han pronunciado una sola palabra sobre este asunto, dejando pasar la ocasión de respaldar a la presidenta del PP madrileño

En opinión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, las explicaciones de Cifuentes han sido "bastante razonables y convincentes", aunque esto no impide que quede por aclarar "algún elemento", que él atribuye a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el centro en el que estudió la presidenta de Madrid. En declaraciones en Onda Cero, Catalá ha afirmado que Cifuentes cuenta con la confianza del PP, y ha evitado valorar si tardó "mucho o poco" en dar explicaciones.

Algo más rotundo que Catalá, el titular de Fomento, Íñigo de la Serna, sostenía que "no hay ningún género de dudas" sobre la "honradez" de Cifuentes. "Si yo tuviese que encontrar algo de mis másteres, me parece que no encontraría el disquete en los que se guardaban antes", sostenía a su vez la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Con Cospedal, ellos representan menos de una tercera parte del Gabinete de Rajoy, formado por 13 ministros. Pese a ello, en sus declaraciones de este jueves, con Cifuentes atrincherada en su despacho, a algo más de una decena de metros, Garrido respondía impertérrito que detecta un "apoyo absoluto y total a la presidenta".