No quería declarar y al final no lo va a hacer, al menos este martes. Cristina Cifuentes estaba citada a declarar a las 9.00 horas de la mañana como investigada por los delitos de falsificación de documento público y cohecho en relación al caso de su máster, pero, según ha podido saber Público, los representantes legales de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid han presentado a primera hora de este martes un certificado médico que la excusa de prestar declaración en el juzgado madrileño que instruye la causa.

La juez que investiga la causa ha decidido enviar un médico a la casa de Cifuentes para verificar si es cierto que está enferma. La expresidenta madrileña ha sido citada de nuevo el próximo 23 de julio a las 16.30 horas, según han informado fuentes jurídicas.

Ayer, lunes, Cifuentes maniobró para que la juez de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, se inhibiese a favor del Tribunal Supremo y así retrasar la causa judicial. Argumentaba Cifuentes que había personas aforadas en la causa, en clara referencia a Pablo Casado, diputado del Partido Popular y candidato a la presidencia del partido. Las fuentes consultadas por Público han confirmado el malestar de los letrados, tanto de imputados como de acusaciones por estas maniobras dilatorias de Cifuentes.

Sin embargo, la juez mantuvo ayer la citación pese a la petición de Cifuentes y rechazó remitir la causa al Tribunal Supremo porque de momento no investiga a ningún aforado y la decisión sobre Casado aún está pendiente de una serie de pruebas y de otras declaraciones. "Así que el certificado médico parece responder nuevamente a una manipulación de un documento para eludir su responsabilidad, que a verdaderos problemas de salud", han señalado fuentes judiciales a Público.

La jueza investiga a Cifuentes por delitos que, además de pena de cárcel, llevan aparejada la inhabilitación especial para cargo o empleo público o al menos la suspensión.

La causa se inició a partir de las supuestas irregularidades detectadas en el máster de Derecho Autonómico que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos, si bien la instrucción ha ido revelando nuevas anomalías que han ampliado la investigación con tres piezas separadas al margen de la principal.

La expresidenta, que renunció al uso de su máster, atribuye todas las irregularidades a la universidad y defiende que obtuvo el título legalmente porque cumplió con todo lo que le pidió el centro y todo lo que exigía la ley.