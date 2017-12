Cifuentes se queda sola en la defensa de la impunidad franquista

Tuiteaba Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, hace apenas una semana que era necesario "recordar" el pasado. Lo hacía desde una exposición sobre el campo de concentración de Auschwitz. Para recordar algo, no obstante, primero hay que conocer realmente qué pasó. Investigar. Leer la página. Así se lo ha recomendado a España en varias ocasiones la propia Naciones Unidas y sus organismos especializados en Derechos Humanos. Pero el Partido Popular de la Comunidad de Madrid ha demostrado este jueves en la Asamblea su escaso interés en "recordar" las violaciones de Derechos en España y en acatar las recomendaciones de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos.

El partido de Cifuentes ha sido el único de la cámara madrileña que ha votado en contra de la Propuesta No de Ley (PNL) de Podemos que insta al Ejecutivo autonómico a interponer "una querella criminal" para que la Justicia "investigue los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista" que "afectaron a los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid". La PNL, iniciativa de de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), que también ha estado presente en la Asamblea y al que se han referido varios diputados agradeciéndoles su lucha contra la impunidad a pesar del rechazo del partido del Gobierno, ha conseguido salir adelante y ha sido aprobada con los votos a favor de PSOE y Podemos y la abstención de Ciudadanos.

"Apoyar esta PNL es apoyar que la Ley de Amnistía es una ley franquista de punto final. Y no vamos a hacer eso", ha defendido el PP

"Apoyar esta PNL es apoyar que la Ley de Amnistía es una ley franquista de punto final sobre la que se sustenta el régimen del 78. Y no vamos a hacer eso. Ustedes cuestionan la Ley de Amnistía para cuestionar así 40 años de democracia. Ustedes nos quieren llevar al mismo terreno que Franco, el de reconocer a unas víctimas y olvidar a otras", ha argumentado el diputado del Partido Popular Alfonso Carlos Serrano, que ha señalado que el compromiso de su partido frente al franquismo y con la democracia es "claro" y "evidente". "En el año 2002 el Congreso condenó la dictadura con la mayoría absoluta del PP", ha enfatizado.

Antes, la PNL había sido defendida por el diputado de Podemos Pablo Padilla, que pedía su aprobación para "que el fascismo institucionalizado no quedara impune". "Ustedes hablan de recordar lo que sucede fuera de nuestras fronteras, mientras se niegan a reconocer, a asumir y a reparar a las víctimas que sufrieron dentro de este país", ha señalado Padilla, que ha recordado a la presidenta de la Comunidad que su partido impidió que la Asamblea condenara el golpe de Estado del 36 en su 40 aniversario o que se instalara una placa en la antigua Dirección General de Seguridad franquista en recuerdo a los torturados.

PSOE deja fuera el término Transición

La Propuesta No de Ley de Podemos ha conseguido salir adelante gracias al apoyo del PSOE que había pedido que se retirara del período a investigar por la Justicia el término Transición. Así, la propuesta inicial de Podemos habla de crímenes cometidos durante la dictadura y la Transición, mientras que la finalmente aprobada con el apoyo del PSOE recurre al período histórico comprendido entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas.

Los socialistas han reconocido la necesidad de ir "más allá" de la Ley de Memoria Histórica

Los socialistas han defendido su apoyo a la PNL de la mano del diputado Diego Cruz, que ha reconocido que es necesario ir "más allá" de lo marcado en la Ley de Memoria Histórica. "Investigar al franquismo es ineludible para que nuestra democracia consiga la mayoría de edad (...) Queremos vivir en un país mejor, más digno, más humano, más decente", ha concluido Cruz, que previamente había apuntado que todavía quedan "muchas heridas que cerrar".

Por último, Ciudadanos ha defendido su abstención en esta propuesta porque, por una parte, quiere mostrar su "enorme respeto" por los luchadores que se enfrentaron al régimen franquista para conquistar la libertad, pero por otro, consideran que la legislación española no permite que se presenten querellas en las que no hay ningún acusado o los mismos ya han fallecido o los casos están prescritos. "Ustedes no precisan ni qué hechos quieren investigar, ni cuáles son sus responsables. Eso viola nuestros principios de Derecho procesal", ha esgrimido el diputado Juan Trinidad Martos

Asistencia material a las víctimas

La PNL, que no vincula al Ejecutivo de ninguna manera, también pide en su articulado que se dé "traslado" a la Justicia de Argentina, que instruye la única causa que investiga los crímenes de la dictadura; que se ofrezca todo tipo de asistencia material y jurídica a los vecinos y vecinas de la Comunidad de Madrid que quieran presentar denuncias o querellas; y, por último, que se estudie la pertinencia de firmar convenios con universidades madrileñas para que se facilite la investigación y la recogida de testimonios sobre la violación de Derechos en la Comunidad durante la Guerra Civil y el franquismo.