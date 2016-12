Ciudadanos se adelanta a Unidos Podemos y presenta una ley para garantizar una muerte digna 

MADRID.- Ciudadanos ha registrado este viernes en el Congreso una iniciativa para que se apruebe una Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la persona ante el Proceso Final de su Vida con el objetivo de que haya una igualdad efectiva en esta materia en toda España. El partido de Albert Rivera se adelanta de ese modo a Unidos Podemos, que también este viernes ponía en marcha un proceso de debate con asociaciones y expertos para elaborar su propia propuesta.



El portavoz de Sanidad de la formación naranja, Paco Igea, ha sido el encargado de registrar esta proposición de ley aduciendo que el Congreso debe pensar no solo en los que pueden acudir a él "sino también en los que no pueden". "El proceso de final de la vida, que a todos nos llega, nos obliga a reflexionar sobre cómo tratamos a las personas en ese momento y qué esperan ellos de una sociedad moderna", según Igea, que ha resaltado que quien se va se quiere despedir con dignidad, sin dolor, de acuerdo a sus convicciones, pudiendo renunciar a un "encarnizamiento terapéutico".







La Proposición de Ley de Ciudadanos hace especial hincapié es asimilar las diferentes legislaciones autonómicas sobre la materia. Se trata de "una cuestión esencial, de derechos" y no puede haber seis legislaciones distintas en España sobre esta materia, ha señalado Igea. La proposición de ley de Ciudadanos fija, además, que todos los centros sanitarios o instituciones tendrán que disponer o estar vinculados a un Comité de Ética Asistencial, con funciones de asesoramiento en los casos de decisiones clínicas que planteen conflictos éticos.

"La decisión de Ciudadanos ejemplifica un modo de trabajar que nosotros no compartimos", critican desde Unidos Podemos

Los centros, asimismo, deberán garantizarán que las personas en el proceso final de su vida y que requieran ser atendidos en régimen de hospitalización, tendrán una habitación individual durante su estancia, con el nivel de atención, cuidado e intimidad que requiere su estado de salud.

Críticas desde Unidos Podemos

El registro de la iniciativa de Ciudadanos ha sentado como un jarro de agua fría en Unidos Podemos, que este jueves anunciaba a través de Público el inicio de un largo proceso colaborativo entre profesionales, expertos, asociaciones y sociedad civil que desembocaría en un proyecto de ley, que sería registrado en el Congreso el próximo 23 de febrero. "Resulta curioso que un día después de realizar nosotros este anuncio aparezca Ciudadanos y, aparentemente, sin consultar con nadie presente esta propuesta", se lamenta en conversación con Público Víctor A. Rocafort, coordinador parlamentario de Izquierda Unida.



"Nosotros podríamos haber hecho lo mismo que Ciudadanos. Ya tenemos una propuesta redactada, la que hicimos para la X legislatura, pero creemos que ese no es el camino. Creemos que este tema requiere un proceso colaborativo y un debate en la sociedad civil para hacer más democrática la propia función legislativa del diputado. La decisión de Ciudadanos ejemplifica un modo de trabajar que nosotros no compartimos", prosigue el coordinador.



Lo más preocupante, según el rápido análisis del grupo parlamentario de Unidos Podemos, es que la propuesta de Ciudadanos no recoge "ni una sola vez" la palabra "eutanasia" o "suicidio asistido" ni hace hincapié en la necesidad de que esta ley venga a reconocer el derecho "a muerte digna" que pide la sociedad. "Lo que vemos en su propuesta es que su principal preocupación es coordinar la diferentes legislaciones de las comunidades autónomas. Ni siquiera entra en el debate de la necesidad de que se reconozca este derecho", apunta Victor A. Rocafort.

El proceso continúa

Desde Unidos Podemos han confirmado a este diario que continuarán con su calendario de reuniones, que comienza este viernes con un encuentro entre 18 expertos, y que presentarán su propuesta de ley en el plazo establecido (23 de febrero) o algo antes. No obstante, Rocafort reconoce que la presentación de la propuesta por parte de Ciudadanos cambia el panorama político. Ahora, una de las prioridades es seducir al resto de partidos políticos.



"Nos da miedo que el PSOE pueda comprar esta propuesta de Ciudadanos que no introduce ningún reconocimiento de derechos para la sociedad. No regula la muerte digna en el sentido de la eutanasia y sólo avanza en los cuidados paliativos. Es una capa de barniz, que mejora lo que hay, pero no es lo que la sociedad está reclamando", sentencia Victor A. Rocafort.