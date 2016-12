Ciudadanos apoyará el techo de gasto pero se abstendrá en la subida de impuestos 

MADRID.- Ciudadanos apoyará el techo de gasto aprobado por el Gobierno el pasado viernes, pero se abstendrá en la votación del decreto de reforma del impuesto de sociedades y de subida de impuestos especiales al no compartir que el Ejecutivo prefiera la vía impositiva para obtener ingresos en lugar de reforzar la lucha contra el fraude fiscal.



Es la posición que tendrá Ciudadanos en el pleno de la semana que viene, cuando se votarán estos dos decretos, según ha confirmado el presidente del partido, Albert Rivera, en una rueda de prensa en la sede madrileña de Alcalá tras la reunión de la Ejecutiva.







"Hay un acuerdo con el Gobierno para apoyar el techo de gasto, pero no el decreto de medidas urgentes que modifica el Impuesto de Sociedades y sube los impuestos del alcohol y del tabaco porque no compartimos que la vía sea meter la mano en el bolsillo de los españoles", ha dicho, tras lamentar que el Ejecutivo haya metido en el mismo Decreto Ley todos los impuestos.



En este sentido, Rivera ha explicado que su formación política se abstendrá en el debate de este decreto impositivo y ha advertido de que si la modificación del Impuesto de Sociedades hubiera sido por separado, Ciudadanos votarían a favor.

Además, ha criticado la subida del 3% en las bases máximas de cotización para ayudar a financiar las pensiones y mantener el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social y ha dicho que este alza perjudica a los autónomos y va en contra de la Ley de medidas urgentes de impulso a este colectivo que actualmente se tramita. "No estamos a favor de esta medida, es contradictoria con la reforma del Régimen Especial de Autónomos (RETA) que queremos plantear", ha puntualizado.



Rivera ha señalado que la posición de Ciudadanos frente al techo de gasto de 2017 se cerró ayer por la noche, así como la decisión de abstenerse frente al decreto ley relativo a los impuestos.



Al respecto, ha criticado que el Ejecutivo no haya utilizado otras vías para aumentar la recaudación y no haya implementado medidas para luchar contra el fraude fiscal o para recuperar los 1.000 millones de euros procedentes de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal de 2012 y no pagaron el 10 % del dinero que afloraron.

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, conversa con el vicesecretario general, José Manuel Villegas, y la secretaria de Formación, Inés Arrimadas, al inicio de la reunión de la Ejecutiva Nacional del partido. EFE/Ángel Díaz

El presidente de Ciudadanos también ha alertado de que sólo votarán a favor del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 si el Ejecutivo cumple con sus compromisos políticos con la formación naranja e incluye los casi 4.000 millones de euros que propone Ciudadanos. "Votaremos a favor de los presupuestos si están incluidas estas partidas", ha dicho, en referencia a incrementar el gasto en Sanidad, Educación y Dependencia, así como en I+D+i o implementar el complemento salarial y el cheque formación.



También, se ha referido al compromiso adquirido por el Gobierno con Ciudadanos para aumentar en dos semanas el permiso de paternidad y equipararlo con el de maternidad.



Rivera ha valorado que el Ejecutivo no haya subido ni el IVA ni el IRPF, tal como le había solicitado Ciudadanos.