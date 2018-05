Ciudadanos confirma su apoyo a Ángel Garrido como presidente de Madrid

Ciudadanos ha confirmado su apoyo al sustituto de Cristina Cifuentes para la presidencia de Madrid, Ángel Garrido. Así lo ha anunciado Albert Rivera durante la rueda de prensa de la Ejecutiva del partido cuando se ha conocido el nombramiento del nuevo presidente regional.

"Ya dijimos que apoyaríamos a cualquier candidato que estuviera limpio. Que nosotros sepamos no está imputado ni implicado en la trama de corrupción de la universidad, así que puedo avanzar que se votará a favor de su investidura", afirma el líder de Ciudadanos. Y ha insistido en que se trate de una presidencia interina debido a que queda menos de un año de legislatura.

Con esto responde también a los intentos de Podemos y PSOE que hasta el último momento han instado a Ciudadanos que no sostenga al PP de Madrid. "La disputa de los despachos no va con nosotros. Queremos ganar al PP en las urnas", da por zanjado Rivera. Aunque desde Podemos han seguido denunciando que si Ciudadanos quiere la "regeneración democrática" no debería apoyar a los conservadores regionales.

Ángel Garrido lleva siendo la mano derecha de Cifuentes desde hace más de 15 años. Rivera firma lo que le pongan por delante. Madrid exigía regeneración, esto no llega ni a maquillaje. Un año ganado para el PP es un año perdido para los madrileños. — Íñigo Errejón (@ierrejon) 7 de mayo de 2018

De esta forma, el partido naranja mantiene su estrategia electoral que deja que la "marca del PP en Madrid" caiga por sí sola y que el PP, ya muy debilitado por la corrupción y el fraude, siga quemándose de cara a los próximos comicios y Ciudadanos llegue aún más fortalecido a las elecciones gracias al trasvase de votos que muestran las encuestas electorales de los últimos meses.

Rivera destaca que gracias a su partido se ha conseguido que "la trama corrupta no siga en la Comunidad"

Además, cabe recordar que como explicamos en Público, Ciudadanos ya dio por roto el pacto con el PP que permitió la investidura de Cristina Cifuentes y que ahora han decidido que votarán "ley por ley", teniendo mucho más margen para continuar trabajando en su estrategia de desgaste con los conservadores y ganar al electorado de la centro derecha.

Rivera no ha dudado en continuar defendiendo que la dimisión de Cifuentes ha sido gracias a ellos. "Hemos conseguido que la trama corrupta no siga en la Comunidad. Si por Mariano Rajoy hubiera sido, seguiría Cifuentes, pero gracias a Ciudadanos y a nuestra determinación hemos conseguido que se vaya y que pongan a un candidato limpio: que haya estabilidad interina, que la presidencia no la ocupe una persona imputada y que se vote en las próximas elecciones", afirma. .



El líder de la formación naranja también ha avanzado que quieren "que cambien las cosas en las universidades públicos" y que para ello van a tomar medidas legislativas y políticas: a lo largo de la semana presentarán en el Congreso una Proposición de Ley para la transparencia y autonomía universitaria "para que casos como el de la URJC no vuelvan a repetirse", añade Rivera.