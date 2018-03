Ciudadanos avalará los presupuestos generales del Estado después de que el Gobierno acepte las exigencias que la formación naranja había demandado. Albert Rivera lo ha anunciado este lunes durante una rueda de prensa a los medios de comunicación afirmando que son unos "presupuestos más sociales, que cumplen el déficit y que dan una estabilidad económica en España".

Entre los acuerdos, Ciudadanos afirma que ha conseguido que el PP cumpla con "el pacto anticorrupción" después de que Carmen Barreiro dejara su escaño en el PP para pasar al grupo mixto, la ejecución del 2017 y el complemento salarial juvenil, bajar los impuestos en el IRPF, medidas de conciliación, 500 millones para la equiparación salarial en policías y guardias civiles y un aumento a 7,2 millones de pensionistas para subir sus pensiones por encima del IPC.

"El Gobierno sabe contar escaños y sabía que sin Ciuadanos los presupuestos no pueden salir", asegura Riera y por ello que, aún siendo a última hora, el PP ha aceptado todas las demandas de la formación naranja. Ciudadanos confía en que el Gobierno "tenga amarrado" el apoyo del PNV después de haberles concedido los "privilegios" dados por el Gobierno.

El acuerdo tiene, según explica Rivera, tres condiciones básicas: dar un giro a la política social y económica, cumplir la ejecución del 2017 y el pacto anticorrupción.

Corrupción: Barreiro deja el PP y pasa al grupo mixto

Este viernes la diputada del PP, Carmen Barrerio, dimitió de su escaño en el grupo parlamentario popular para pasar al grupo mixto para "no perjudicar al partido".



" A mí no me parece bien que el TC pueda quedarse con un escaño, pero el TC otorga a los diputados que se puedan quedar en el escaño y esto no está en nuestras manos ni en las del Gobierno. Sólo podemos cambiar la ley, y mientras sólo podemos exigir los acuerdos: que en el PP no esté ningún diputado imputado por corrupción y esto es lo que hemos hecho", explica Rivera.

Las medidas políticas y económicas

Entre los acuerdos, Rivera afirma que hay una bajada de impuestos, a pesar de que Rajoy y Montoro no querían aceptar que había que bajar los impuestos a la "clase media trabajadora". Rivera se apunta el tanto, afirmando que "es el primer logro de Cs": bajada del IRPF que supone rebaja de una media de 30 - 60 euros para aquellos que cobran menos de 17.000 euros y que entre quienes tengan 12.000 y 17.000 euros no pagarán nada de IRPF y entre 14.000 y 17.000 tendrán una rebaja fiscal.

La ejecución de los presupuestos de 2017

Ciudadanos y el Gobierno ya llegaron a un acuerdo para los presupuestos del año pasado. Pero, varias de las partidas acordadas, no se han ejecutado hasta la fecha. Su puesta en marcha era otra de las condiciones que Cs reclamaba al PP para dar luz verde a las cuentas actuales. Sobre todo, han resaltado el complemento salarial para jóvenes (también conocido como el complemento naranja).

Este complemento, según Rivera, "beneficiará a 600.000 jóvenes con 400 euros aproximadamente. Jóvenes que trabajan, que se forman, y hacen un gran esfuerzo pero no llegan a fin de mes", afirma el líder de Cs. Y, además de ejecutarse la de 2017, se incluye otra partida para el presupuesto de 2018.