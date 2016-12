Ciudadanos indemniza a su ex jefa de prensa con 150.000 euros por acoso laboral

MADRID. - Ciudadanos ha tenido que indemnizar con 150.000 euros a Inmaculada Lucas, la que fuera jefa de prensa del partido naranja, después de que esta presentara una demanda por acoso laboral en el que estarían implicados Albert Rivera y José Manuel Villegas.



Todo empezó después de que Inma Lucas recibiera una baja médica después de quedarse embarazada de gemelos. Tras su incorporación en mayor de 2016, el partido empezó a dejarla de lado, perdió su cargo anterior y fue relegada a "funciones irrelevantes", tal y como destaca El periódico de Catalunya.







La demanda remarca que después de recibir la baja se contrató a otra persona para cubrirla durante los meses de ausencia. Sin embargo, cuando se reincorporó no recuperó su antiguo puesto, sino que se la relegó a cargos inferiores en el Ayuntamiento de Barcelona donde sufrió "humillación personal y profesional por parte del partido".



Además con esta acción el partido habría incumplido la oferta que le hizo de trasladarse a Madrid para ser jefa de prensa de Albert Rivera, algo que ella aceptó. No obstante, este trabajo nunca llegó a realizarse y, a partir de este momento, José Manuel Villegas y el partido empezó a darle evasivas y a evitarla.



Para Lucas, este trato se debe al "mero hecho de ser mujer". De hecho, según mantiene la ex jefa de prensa, Juan Carlos Girauta llegó a decirle que "como los tíos no parimos, no nos pasan estas cosas, no desapareces de repente cuando puede pasar de todo", recoge la demanda.



Ante esta situación, y después de varios meses en el cargo, Inma Lucas dejó el puesto, pero presentó una demanda contra Albert Rivera, José Manuel Villegas y Fernando de Páramo. Los tres, según la demanda, "elaboraron una estrategia conjunta para defenestrar profesional y laboralmente a la trabajadora con el propósito de que abandonase voluntariamente su puesto de trabajo y renunciase a una reincorporación de sus funciones".



Finalmente, se ha llegado a una acuerdo extrajudicial y Ciudadanos deberá indemnizar a Inma Lucas con 150.000 euros, evitando así el paso por los juzgados.